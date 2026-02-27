"¿Sustituto de Gallardo?": la tajante respuesta del Chacho Coudet tras un duro golpe en España

El presente de Eduardo Coudet en Europa es una moneda de dos caras. Por un lado, la angustia deportiva: su Alavés sufrió un revés durísimo y quedó al borde de la zona de descenso. Por el otro, el interés de River para poder contar con sus servicios.
Mientras su Alavés quedó al borde del abismo, Eduardo Coudet volvió a hablar sobre los rumores que lo vinculan con River
El presente de Eduardo Coudet en Europa es una moneda de dos caras. Por un lado, la angustia deportiva: su Alavés sufrió un revés durísimo y quedó al borde de la zona de descenso. Por el otro, el interés de River para poder contar con sus servicios.
En este contexto, el foco de la prensa argentina (y mundial) se posa en el día a día del Chacho. Con la silla de Marcelo Gallardo vacante en Núñez, su nombre se postula como el principal candidato a hacerse cargo del fierro caliente que significa hoy el cargo de DT del Millonario.
Tras la derrota de Alavés, Coudet no pudo esquivar la pregunta del millón. Visiblemente serio pero frontal, como es su costumbre, el técnico argentino decidió responder de forma tajante ante las especulaciones.
“Estamos en la misma situación que hablé el otro día. Nadie le cree a nadie, pero es la verdad. Seguramente la gente que cubre a River sabe que lo que digo es cierto”, manifestó el Chacho, buscando desactivar la bomba mediática.
Con una honestidad brutal, el ex DT de Racing y Rosario Central aseguró que no tiene motivos mentir en sus declaraciones: “Si hubiese tenido un contacto, lo diría. No tengo por qué ocultar algo. No sería un misterio para mí, no tengo la necesidad de ocultar. Mi versión es 100% comprobable”.
Para Coudet, el respeto por su actual club es innegociable, especialmente en un momento donde los resultados no acompañan. El técnico enfatizó que, en caso de existir un llamado que contenga las características de la telefonía argentina, los primeros en enterarse serían los dirigentes españoles.
“No soy mentiroso. Si se contactan conmigo, no tengo problema de decirlo públicamente. Incluso, iría con los directivos y les contaría lo que pasa. Ellos se han portado muy bien conmigo”, sentenció.
Pese a la desmentida pública, en los pasillos del Monumental el nombre de Coudet sigue siendo el que más consenso genera. Su estilo ofensivo, su personalidad eléctrica y su pasado con la banda roja lo convierten en el sucesor natural.
Sin embargo, la situación contractual y el presente crítico del Alavés complican cualquier salida inmediata. Con el equipo a tres puntos de caer a la zona roja, ¿podrá Coudet soltarle la mano al elenco español por el llamado seductor de uno de los clubes más importantes del país?