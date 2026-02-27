"¿Sustituto de Gallardo?": la tajante respuesta del Chacho Coudet tras un duro golpe en España

“Estamos en la misma situación que hablé el otro día. Nadie le cree a nadie, pero es la verdad. Seguramente la gente que cubre a River sabe que lo que digo es cierto”, manifestó el Chacho, buscando desactivar la bomba mediática.

Con una honestidad brutal, el ex DT de Racing y Rosario Central aseguró que no tiene motivos mentir en sus declaraciones: “Si hubiese tenido un contacto, lo diría. No tengo por qué ocultar algo. No sería un misterio para mí, no tengo la necesidad de ocultar. Mi versión es 100% comprobable”.

"SI TUVIERA UN CONTACTO CON RIVER LO DIRÍA... NO TENGO QUE OCULTAR NADA" Eduardo Coudet negó algún tipo de contacto formal con el Millonario.



El pacto de caballeros con el Alavés

Para Coudet, el respeto por su actual club es innegociable, especialmente en un momento donde los resultados no acompañan. El técnico enfatizó que, en caso de existir un llamado que contenga las características de la telefonía argentina, los primeros en enterarse serían los dirigentes españoles.

“No soy mentiroso. Si se contactan conmigo, no tengo problema de decirlo públicamente. Incluso, iría con los directivos y les contaría lo que pasa. Ellos se han portado muy bien conmigo”, sentenció.

El dilema de River

Pese a la desmentida pública, en los pasillos del Monumental el nombre de Coudet sigue siendo el que más consenso genera. Su estilo ofensivo, su personalidad eléctrica y su pasado con la banda roja lo convierten en el sucesor natural.

Sin embargo, la situación contractual y el presente crítico del Alavés complican cualquier salida inmediata. Con el equipo a tres puntos de caer a la zona roja, ¿podrá Coudet soltarle la mano al elenco español por el llamado seductor de uno de los clubes más importantes del país?