Salud global 2026: cómo la inteligencia artificial activa el cerebro de los adultos mayores, según la ciencia

Toma de decisiones.

Memoria episódica.

Motivación.

Regulación del estado de ánimo.

La neurociencia ha demostrado que el aislamiento social prolongado aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y demencia (The Lancet Commission on Dementia, 2020). Reducir la sensación de soledad puede disminuir la activación crónica del eje del estrés (cortisol), protegiendo estructuras cerebrales sensibles al envejecimiento.

El MARIO Project fue destacado en el sitio oficial de eHealth Ireland como un caso de estudio sobre el potencial de los robots sociales para reducir el aislamiento y la soledad en personas con demencia. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de salud digital que busca mejorar el bienestar poblacional, optimizar la eficiencia de los servicios sanitarios y generar oportunidades económicas a través de soluciones tecnológicas.

Según investigaciones realizadas en colaboración con la Universidad de Duke sobre robots sociales como ElliQ (Intuition Robotics), los adultos mayores que interactúan diariamente con inteligencia artificial muestran mejoras en indicadores de bienestar emocional y mayor adherencia a rutinas cognitivamente estimulantes.

robots-inteligencia-artificial-robotics Estudios realizados por Intuition Robotics, en colaboración con instituciones como las universidades de Cornell y de Duke, muestran una mejora notable del bienestar emocional de los usuarios de los robots sociales que utilizan inteligencia artificial. Crédito: Intuition Robotics. © Intuition Robotics Inc. 2025

Plasticidad cerebral y estimulación cognitiva: el rol de los robots

El cerebro mantiene capacidad de adaptación incluso después de los 70 u 80 años. Este fenómeno, conocido como plasticidad cerebral o neuroplasticidad, permite fortalecer conexiones neuronales cuando existe estimulación frecuente.

Estudios en adultos mayores publicados en Aging and Mental Health indican que la interacción conversacional regular, aunque sea mediada por tecnología, puede:

Aumentar la actividad cognitiva diaria.

Mejorar la orientación temporal.

Estimular memoria autobiográfica.

Reducir marcadores subjetivos de soledad.

La clave no es que los robots reemplacen vínculos humanos, sino que funcionen como disparadores de actividad mental y social. La conversación, los recordatorios, los juegos cognitivos y las rutinas estructuradas generan microestímulos que sostienen redes neuronales activas.

Del gadget tecnológico al impacto cerebral medible

La Organización Mundial de la Salud advierte que para 2050 la población mayor de 60 años se duplicará a nivel global. Frente a este escenario, la inteligencia artificial aplicada a la salud deja de ser una curiosidad para convertirse en herramienta preventiva.

Lo que hoy se observa no es solo innovación en robots, sino una nueva frontera en salud pública: tecnologías que podrían ayudar a preservar funciones cognitivas, reducir estrés crónico y sostener autonomía.

En un mundo que envejece aceleradamente, la pregunta no es si la tecnología debe intervenir, sino cómo hacerlo de manera ética, humana y científicamente validada.