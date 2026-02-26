La combinación de robots e inteligencia artificial ya no pertenece a la ciencia ficción. En distintos países, dispositivos diseñados específicamente para adultos mayores comienzan a integrarse en hogares y sistemas de salud como respuesta a un desafío global: el envejecimiento poblacional y la soledad no deseada.
Salud global 2026: robots con inteligencia artificial ya asisten a adultos mayores y combaten la soledad
Robots con inteligencia artificial ayudan a adultos mayores a combatir la soledad y mejorar su salud. Cómo funcionan y qué dicen los estudios.
Según datos de Naciones Unidas, para 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. En paralelo, estudios citados por el CEO de Intuition Robotics, Dor Skuler, advierten que la soledad crónica se asocia con mayor riesgo de cardiopatías, ictus, depresión y demencia, con un impacto comparable al de fumar 15 cigarrillos al día.
En este escenario, los robots sociales impulsados por inteligencia artificial emergen como una herramienta complementaria para sostener autonomía y bienestar.
Robots con inteligencia artificial: cómo acompañan a adultos mayores
Uno de los casos más estudiados es ElliQ, desarrollado por Intuition Robotics y analizado por la Fundación Innovación Bankinter. Este robot no espera órdenes: inicia hasta el 50% de las interacciones diarias, recuerda conversaciones previas y adapta su tono según el estado emocional del usuario.
Su sistema combina inteligencia artificial multimodal, memoria contextual y proactividad escalonada. Puede sugerir ejercicio suave, recordar medicación, proponer actividades cognitivas o facilitar videollamadas con familiares.
Estudios realizados en colaboración con universidades como Cornell y Duke muestran resultados significativos:
- Reducción del 90% en la soledad autopercibida
- Mejora del 94% en indicadores de salud emocional
Otros desarrollos internacionales, como el robot ARI de PAL Robotics en Europa, también reportan mejoras en adherencia a tratamientos y reducción del aislamiento.
La clave, según Skuler, no está solo en la tecnología sino en la construcción de vínculo: “La relación humano-IA es el núcleo del éxito”.
Inteligencia artificial y envejecimiento: autonomía sin reemplazar el contacto humano
Centros de investigación en distintos países trabajan en robótica cognitiva aplicada a salud. El objetivo es dotar a los robots de capacidades para percibir, razonar y actuar en entornos domésticos sin intervención constante.
Estos sistemas analizan variables como:
- Estado emocional (mediante voz y patrones de interacción).
- Rutinas diarias.
- Nivel de actividad.
- Prioridad de objetivos (ejercicio, hidratación, estimulación cognitiva).
El enfoque ético es central: consentimiento activo, protección de datos y diseño accesible para personas con baja alfabetización digital.
Lejos de reemplazar a cuidadores o familiares, los robots con inteligencia artificial buscan reducir la carga asistencial y fortalecer los lazos sociales.
Una revolución silenciosa en la salud global
La robótica social representa una de las fronteras más sensibles de la inteligencia artificial: la dimensión emocional. En un mundo que envejece con rapidez, la pregunta ya no es si la tecnología participará del cuidado, sino cómo.
Los robots diseñados para adultos mayores muestran que la innovación puede orientarse hacia la dignidad, la autonomía y la calidad de vida. No sustituyen afecto humano, pero pueden sostener rutinas, estimular conversaciones y prevenir el aislamiento.
La tecnología, en este caso, no desplaza: acompaña.