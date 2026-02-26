Salud global 2026: robots con inteligencia artificial ya asisten a adultos mayores y combaten la soledad

robots-inteligencia-artificial-freepik Los robots diseñados para adultos mayores muestran que la innovación puede orientarse hacia la dignidad, la autonomía y la calidad de vida. No sustituyen el afecto humano, tampoco desplaza: acompaña. Crédito: Freepik.

Robots con inteligencia artificial: cómo acompañan a adultos mayores

Uno de los casos más estudiados es ElliQ, desarrollado por Intuition Robotics y analizado por la Fundación Innovación Bankinter. Este robot no espera órdenes: inicia hasta el 50% de las interacciones diarias, recuerda conversaciones previas y adapta su tono según el estado emocional del usuario.

Su sistema combina inteligencia artificial multimodal, memoria contextual y proactividad escalonada. Puede sugerir ejercicio suave, recordar medicación, proponer actividades cognitivas o facilitar videollamadas con familiares.

Estudios realizados en colaboración con universidades como Cornell y Duke muestran resultados significativos:

Reducción del 90% en la soledad autopercibida

Mejora del 94% en indicadores de salud emocional

Otros desarrollos internacionales, como el robot ARI de PAL Robotics en Europa, también reportan mejoras en adherencia a tratamientos y reducción del aislamiento.

La clave, según Skuler, no está solo en la tecnología sino en la construcción de vínculo: “La relación humano-IA es el núcleo del éxito”.

Embed - Dor Skuler: "The future of technology" #EmbodiedAIForum

Inteligencia artificial y envejecimiento: autonomía sin reemplazar el contacto humano

Centros de investigación en distintos países trabajan en robótica cognitiva aplicada a salud. El objetivo es dotar a los robots de capacidades para percibir, razonar y actuar en entornos domésticos sin intervención constante.

Estos sistemas analizan variables como:

Estado emocional (mediante voz y patrones de interacción).

Rutinas diarias.

Nivel de actividad.

Prioridad de objetivos (ejercicio, hidratación, estimulación cognitiva).

El enfoque ético es central: consentimiento activo, protección de datos y diseño accesible para personas con baja alfabetización digital.

Lejos de reemplazar a cuidadores o familiares, los robots con inteligencia artificial buscan reducir la carga asistencial y fortalecer los lazos sociales.

Una revolución silenciosa en la salud global

La robótica social representa una de las fronteras más sensibles de la inteligencia artificial: la dimensión emocional. En un mundo que envejece con rapidez, la pregunta ya no es si la tecnología participará del cuidado, sino cómo.

Los robots diseñados para adultos mayores muestran que la innovación puede orientarse hacia la dignidad, la autonomía y la calidad de vida. No sustituyen afecto humano, pero pueden sostener rutinas, estimular conversaciones y prevenir el aislamiento.

La tecnología, en este caso, no desplaza: acompaña.