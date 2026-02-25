Natalio Mema detalló el programa para especializar a 3.000 mendocinos en IA y Ciberseguridad

El Gobierno presentó FORMA TEC, la primera edición de un programa provincial destinado a la especialización en tecnologías digitales. La iniciativa, que surge del trabajo conjunto entre los ministerios de Producción, Gobierno y Educación, ofrece 3.000 vacantes para mayores de 18 años que posean conocimientos previos y busquen profesionalizarse en áreas estratégicas de la economía del conocimiento.
La capacitación es 100% gratuita, virtual y está destinada a mendocinos que ya tengan una base en tecnología y quieran profesionalizarse. La primera etapa abrirá con 1.500 cupos: 750 para la administración pública y 750 para el sector privado, según explicó el ministro de Gobierno Natalio Mema.
La subsecretaria de Trabajo, Emilce Vega Espinoza, explicó que la iniciativa fue posible a través de un proceso de licitación que permitió que una empresa de San Rafael brinde la capacitación online, gratis y con un formato teórico-práctico.
Incluye 5 trayectos vinculados a inteligencia artificial, ciberseguridad, programación con Python, ciencia de datos y tecnologías cloud. Los cursos tienen una duración entre 5 y 8 meses y se basan en temáticas "de mucha utilidad tanto para el sector privado como público", según aclaró el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.
Los cursos disponibles
- Curso Experto en Arquitectura y Desarrollo de Inteligencia Artificial. Duración: 7 meses.
- Curso Experto en Ciberseguridad. Duración: 6 meses.
- Curso Analista de Base de Datos. Duración: 8 meses.
- Curso Programación con Python. Duración: 8 meses.
- Curso Arquitectura e Ingeniería Cloud. Duración: 6 meses.
Cada persona podrá inscribirse en un solo curso.
Modalidad de cursado
Las capacitaciones serán online, a través de la plataforma del IPAP, combinando clases sincrónicas por Zoom con instancias asincrónicas, material digital, actividades prácticas y evaluaciones obligatorias para avanzar en cada trayecto formativo.
Los participantes contarán con dos clases sincrónicas semanales, además de acompañamiento académico durante toda la cursada.
Las clases iniciarán durante los primeros días de abril de 2026.
Requisitos para acceder a la formación
Para postularse, los interesados deberán:
- Ser mayor de 18 años
- Residir en la provincia de Mendoza
- Poseer conexión a internet
- Realizar una instancia de preselección para evaluar conocimientos previos
- Aprobar las instancias intermedias para continuar con el cursado
- Aprobar la instancia final para obtener la certificación
- Participar en un solo curso
Preinscripción
La preinscripción comenzó este miércoles a través de este enlace.
Los cupos son limitados y la inscripción incluye una instancia de evaluación nivelatoria obligatoria, que permitirá realizar la preselección y asignación de vacantes.