Natalio Mema detalló el programa para especializar a 3.000 mendocinos en IA y Ciberseguridad

Incluye 5 trayectos vinculados a inteligencia artificial, ciberseguridad, programación con Python, ciencia de datos y tecnologías cloud. Los cursos tienen una duración entre 5 y 8 meses y se basan en temáticas "de mucha utilidad tanto para el sector privado como público", según aclaró el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

Los cursos disponibles

Curso Experto en Arquitectura y Desarrollo de Inteligencia Artificial . Duración: 7 meses.

. Duración: 7 meses. Curso Experto en Ciberseguridad. Duración: 6 meses.

Duración: 6 meses. Curso Analista de Base de Datos. Duración: 8 meses.

Curso Programación con Python. Duración: 8 meses.

Curso Arquitectura e Ingeniería Cloud. Duración: 6 meses.

Cada persona podrá inscribirse en un solo curso.

Modalidad de cursado

Las capacitaciones serán online, a través de la plataforma del IPAP, combinando clases sincrónicas por Zoom con instancias asincrónicas, material digital, actividades prácticas y evaluaciones obligatorias para avanzar en cada trayecto formativo.

Los participantes contarán con dos clases sincrónicas semanales, además de acompañamiento académico durante toda la cursada.

especializacion inteligencia artificial ciberseguridad mendoza El flyer difundido por el Gobierno.

Las clases iniciarán durante los primeros días de abril de 2026.

Requisitos para acceder a la formación

Para postularse, los interesados deberán:

Ser mayor de 18 años

Residir en la provincia de Mendoza

Poseer conexión a internet

Realizar una instancia de preselección para evaluar conocimientos previos

Aprobar las instancias intermedias para continuar con el cursado

Aprobar la instancia final para obtener la certificación

Participar en un solo curso

Preinscripción

La preinscripción comenzó este miércoles a través de este enlace.

Los cupos son limitados y la inscripción incluye una instancia de evaluación nivelatoria obligatoria, que permitirá realizar la preselección y asignación de vacantes.