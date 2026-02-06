Se lanzan nuevos cursos para titulares de Volver al Trabajo

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció que los beneficiarios del programa Volver al Trabajo y de otros planes sociales pueden acceder a nuevos cursos de capacitación que se llevarán a cabo en el Centro de Formación Capital Humano, ubicado dentro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El Ministerio de Capital Humano anunció el lanzamiento de nuevos cursos de capacitación para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo
Esto va de la mano con los cambios que sufrirán muchos planes sociales en 2026 como Volver al Trabajo, programa que está comenzando a tener una transición de un sistema de subsidio directo hacia un modelo de formación laboral mediante vouchers educativos y capacitación laboral.
El programa Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.
Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
Volver al Trabajo: cómo acceder a los nuevos cursos de capacitación
A partir de la finalización del programa Volver al Trabajo en mayo, la idea es que cualquier asistencia económica esté estrictamente ligada a la asistencia y aprobación de cursos de formación. Si no hay capacitación, no habría pago ("vouchers educativos").
Sandra Pettovello informó que ya se están dictando dos cursos a beneficiarios de Volver al Trabajo. Uno de ellos es de pintura domiciliaria a cargo de la empresa Sinteplast, y el otro es sobre instalación segura de gas, brindado por especialistas de Metrogas.
La inscripción a los nuevos cursos de capacitación se realiza de manera online por medio del Portal Empleo. Los beneficiarios de Volver al Trabajo deben registrarse con CUIL, luego validar los datos y completar la historia laboral y seleccionar el curso de formación elegido.
Se sumarán más empresas para los cursos de capacitación
La ministra Pettovello confirmó que en las próximas semanas se sumarán nuevas propuestas de formación para los titulares del Volver al Trabajo. Los cursos se desarrollaran en conjunto con empresas como Quilmes, YPF, Axion, Edenor y la Federación de Industria de la Ciudad.
Pettovello reiteró el objetivo del Gobierno nacional de reemplazar el asistencialismo por herramientas concretas para la inclusión laboral. "Como dice el presidente Javier Milei, el objetivo no es darle el pescado a la gente sino enseñarles a pescar", afirmó en ese sentido.
Todas estas capacitaciones están orientadas a ayudar a la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral.