Se lanzan nuevos cursos para titulares de Volver al Trabajo

Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Volver al Trabajo: cómo acceder a los nuevos cursos de capacitación

A partir de la finalización del programa Volver al Trabajo en mayo, la idea es que cualquier asistencia económica esté estrictamente ligada a la asistencia y aprobación de cursos de formación. Si no hay capacitación, no habría pago ("vouchers educativos").

Sandra Pettovello informó que ya se están dictando dos cursos a beneficiarios de Volver al Trabajo. Uno de ellos es de pintura domiciliaria a cargo de la empresa Sinteplast, y el otro es sobre instalación segura de gas, brindado por especialistas de Metrogas.

La inscripción a los nuevos cursos de capacitación se realiza de manera online por medio del Portal Empleo. Los beneficiarios de Volver al Trabajo deben registrarse con CUIL, luego validar los datos y completar la historia laboral y seleccionar el curso de formación elegido.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.jpg La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció el lanzamiento de nuevos cursos de capacitación para beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

Se sumarán más empresas para los cursos de capacitación

La ministra Pettovello confirmó que en las próximas semanas se sumarán nuevas propuestas de formación para los titulares del Volver al Trabajo. Los cursos se desarrollaran en conjunto con empresas como Quilmes, YPF, Axion, Edenor y la Federación de Industria de la Ciudad.

Pettovello reiteró el objetivo del Gobierno nacional de reemplazar el asistencialismo por herramientas concretas para la inclusión laboral. "Como dice el presidente Javier Milei, el objetivo no es darle el pescado a la gente sino enseñarles a pescar", afirmó en ese sentido.

Todas estas capacitaciones están orientadas a ayudar a la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral.