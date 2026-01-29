El Ministerio de Capital Humano confirmó que el Programa Volver al Trabajo (VAT) tiene una fecha límite ya establecida en 2026 y desde el gobierno nacional de Javier Milei no buscan eliminar este plan, sino transformarlo. Se está trabajando en un sistema de "vouchers educativos" o de capacitación para este año.
¿Hasta cuándo se paga con dinero el programa Volver al Trabajo en el 2026?
El Ministerio de Capital Humano confirmó que Volver al Trabajo se reconvertirá en 2026 y los beneficiarios se preguntan hasta cuando se paga con dinero
El programa Volver al Trabajo tiene como objetivo apoyar de forma integral a mejorar la situación laboral y de vida de las familias, siempre y cuando cumplan con lo solicitado. Esta medida busca fortalecer las oportunidades de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.
Respecto a los cambios que se quieren implementar en Volver al Trabajo para 2026, en enero comenzaron las primeras pruebas con grupos reducidos de beneficiarios en cursos de oficios (como pintura de obra) certificados por empresas privadas.
Cuándo deja de pagarse Volver al Trabajo en 2026
El pago de Volver al Trabajo está garantizado hasta mayo de 2026, conforme lo establece el Decreto 198/2024. Hasta el momento, el gobierno nacional no anunció una prórroga, por lo que se espera que la transición hacia el nuevo sistema comience antes de esa fecha.
Los beneficiarios seguirán recibiendo hasta la mencionada fecha la asignación mensual de $78.000 (monto que se mantiene congelado).
En limpio, el programa Volver al Trabajo sigue vigente hasta mayo y los pagos se realizan mensualmente según el calendario establecido por el Ministerio de Capital Humano (generalmente alrededor del día 5 de cada mes).
El Presupuesto 2026 contempla una reducción importante en las partidas para este programa, lo que confirma la intención de pasar de un pago masivo a uno más segmentado por capacitación.
Es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos actualizados en la plataforma Portal Empleo. El incumplimiento de capacitaciones o la falta de actualización puede ser motivo de baja.
Volver al Trabajo: ¿qué pasará después de mayo 2026?
A partir de la finalización del programa Volver al Trabajo en mayo, la idea es que cualquier asistencia económica esté estrictamente ligada a la asistencia y aprobación de cursos de formación. Si no hay capacitación, no habría pago ("vouchers educativos").
El objetivo es que las empresas privadas absorban a los beneficiarios, utilizando el subsidio como parte del salario durante los primeros meses de contratación.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso