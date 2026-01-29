¿Hasta cuándo se paga con dinero el programa Volver al Trabajo en el 2026?

Volver-al-Trabajo-ex-Potenciar-trabajo-fechas-de-cobro.jpg El cronograma vigente indica que los beneficiarios percibirán la asignación mensual de $78.000 hasta mayo de 2026.

Cuándo deja de pagarse Volver al Trabajo en 2026

El pago de Volver al Trabajo está garantizado hasta mayo de 2026, conforme lo establece el Decreto 198/2024. Hasta el momento, el gobierno nacional no anunció una prórroga, por lo que se espera que la transición hacia el nuevo sistema comience antes de esa fecha.

Los beneficiarios seguirán recibiendo hasta la mencionada fecha la asignación mensual de $78.000 (monto que se mantiene congelado).

En limpio, el programa Volver al Trabajo sigue vigente hasta mayo y los pagos se realizan mensualmente según el calendario establecido por el Ministerio de Capital Humano (generalmente alrededor del día 5 de cada mes).

Ex-Potenciar-Trabajo-los-titulares-del-Volver-al-Trabajo-recibieron dos-muy-buenas-noticias-para-octubre.jpg El principal objetivo del programa Volver al Trabajo es desarrollar competencias sociolaborales y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus beneficiarios.

El Presupuesto 2026 contempla una reducción importante en las partidas para este programa, lo que confirma la intención de pasar de un pago masivo a uno más segmentado por capacitación.

Es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos actualizados en la plataforma Portal Empleo. El incumplimiento de capacitaciones o la falta de actualización puede ser motivo de baja.

Volver al Trabajo: ¿qué pasará después de mayo 2026?

A partir de la finalización del programa Volver al Trabajo en mayo, la idea es que cualquier asistencia económica esté estrictamente ligada a la asistencia y aprobación de cursos de formación. Si no hay capacitación, no habría pago ("vouchers educativos").

El objetivo es que las empresas privadas absorban a los beneficiarios, utilizando el subsidio como parte del salario durante los primeros meses de contratación.

Cómo saber si cobro Volver al Trabajo