Alarmante: seis niños y su madre dieron positivo en cocaína y se encuentran internados.

Balcarce drogas hospital Una mujer y sus seis hijos se encuentran internados al dar positivo en cocaína, y el padre de los menores fue detenido. Foto gentileza elbonaerense.news

El personal de salud detectó la misma sustancia en todos los menores, de entre dos meses a 13 años de edad, y marihuana en uno de ellos, por lo que fueron sometidos a tratamiento para estabilizarlos y desintoxicarlos.

“Los seis menores y la madre están internados, mientras que uno de los bebés mellizos está grave. Todos los chicos tienen síndrome de abstinencia”, se indicó en el centro asistencial.

El fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del padre, quien se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria N°15 del penal de Batán, debido a que en la ciudad de Balcarce “no hay cárceles”.

La Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda familiar, ubicada en Balcarce, y allí la policía secuestró cocaína pura y restos de la misma sustancia en distintas superficies. Uno de los objetos secuestrados en la casa es una lata de leche en polvo, cuyo primer análisis no fue concluyente, por lo que los peritos lo examinarán nuevamente, según La Capital de Mar del Plata.

Ante la Fiscalía interviniente en el hecho, el hombre negó este jueves haber suministrado drogas a sus hijos y aseguró que la madre de los menores presenta problemas psiquiátricos.

Balcarce drogas Batán El padre de los menores intoxicados con cocaína fue detenido por orden judicial y alojado en el Penal de Batán. Foto gentileza lacapitalmdp.com

En tanto, la investigación busca determinar cómo y quién les suministró las drogas a los menores. En ese sentido, la Fiscalía espera los informes médicos complementarios provenientes del hospital donde fueron atendidos los menores y solicitó la realización de una Cámara Gesell para los niños que, por su edad y condiciones, solo pueden declarar bajo este mecanismo protegido.

Los niños están bajo el cuidado del Servicio Local de los Derechos del Niño y los investigadores tratan de determinar las circunstancias del caso caratulado como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que contempla penas de entre 6 y 20 años de prisión.