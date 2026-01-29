Comerciantes denunciaron el ingreso de fardos de ropa que afectan las ventas y contaminan el ambiente

adolfo tripodi y adrian alin Adrián Alín y Adolfo Tripodi.

Además, advirtió que no sólo están preocupados por el impacto económico que generan en comercios "registrados y en orden" , sino también por el efecto en el ambiente. De acuerdo a sus palabras, la industria textil es altamente contaminante y estas prendas, compuestas por poliéster y nylon, "no se degradan jamás".

"En el mundo tiene precio cero. Es basura que hay que disponerla de hecho hay lugares en el planeta, por ejemplo, desiertos donde se almacenan", contó Trípodi en diálogo con Radio Nihuil.

ropa por kilo maipu emprendimiento 4 Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Con respecto a la reunión con el ministro Arizu, aseguró que fue productiva y que encuentran en él un interlocutor válido al cual le pueden plantear estos problemas y que esperan que equilibre la balanza en el sector.

Riesgos sanitarios e ilegalidad, según Alín

Adrián Alín, presidente de la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicios (Cecitys) de la Capital, reforzó el tema de los riesgos sanitarios que conlleva la ropa usada. Dijo que ni aún desinfectándola es viable utilizarla, sino se sabe el origen de las prendas.

adrian alin Adrián Alin, presidente de la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicios (C.E.C.I.T.yS) de la Capital

Además, destacó la difícil situación económica del comerciante mendocino.

Según él, entre los costos, "hay que tener en cuenta" que la energía ha aumentado el 300%, lo que impacta en el precio final. Además, que los comercios "la mayoría tiene a sus empleados registrados".

La palabra del Gobierno: entre otras cosas, mayores controles

Al término del encuentro, habló con los medios Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística del Ministerio de Producción.

Aseguró que la visita de los comerciantes se dio en un contexto de mucha preocupación por un supuesto comercio desleal en la provincia.

"Los comerciantes aseguraron que se les complica competir con productos que vienen de contrabando y con falta de pago de mano de obra formal", expresó Marengo.

Para solucionar el problema, se creó una mesa de trabajo entre representantes del sector y funcionarios y diseñaron un canal de denuncias anónimas que estará conectado con la Subsecretaría de Trabajo y las comunas.

alberto marengo Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística del Ministerio de Producción.

La idea -explicó el funcionario- es poder trabajar en conjunto para atacar esta "problemática y darles a los comerciante esta salvaguarda como para que puedan trabajar tranquilos".

En otra parte de la entrevista, admitió que existe "mucha" mercadería de contrabando, marcas que no pueden demostrar la trazabilidad de compra y que no tienen facturas. Problemática en la que están trabajando.

"Vamos a trabajar en conjunto -continuó- en la trazabilidad junto con la cámara, la Federación Económica y la Cecitys, los municipios, la subsecretaría y la Policía Rural. La idea es atacar estos focos, empezar a identificarlos y comenzar a subir en la cadena de dónde proviene esto".

Con respecto a si es solo mercadería usada o también ropa nueva contó: "Hay un poco de todo. Hay mucho de lo que se denomina el mercado de las tiendas americanas, que es ropa usada, que también compite mucho con lo de los fardos. Están bien posicionadas en Mendoza, incluso en lugares donde hay conflictos en la fiscalización y abajo de puentes de rutas nacionales, donde es más difícil salir a hacer estos controles por una cuestión de jurisdicción".

"Pero también identificamos que tenemos Chile como un mercado muy cercano, donde se compra mucha mercadería, que también impacta. Ahora, que no está conviniendo mucho no tanto, es que también es un tema de coyuntura y de la foto del momento que se identifica", especificó Marengo.

¿Qué pasará con los vendedores de fardos de ropa según Marengo?

El funcionario aclaró que están a la espera de recibir denuncias por los canales generados "para poder atacarlos sistemáticamente".

"Algunos están mal desde el punto de vista impositivo, otros de que no tienen la trazabilidad de la mercadería, de dónde proviene, a dónde fue comprada, no tienen las facturas , y la otra, si están en situación de formalidad, por eso tienen que estar los municipios instaladas donde tienen que estar instalados", dijo.

Los vendedores de ropa que ofrecen prendas a precios accesibles

Mendocinos copiaron un modelo de comercio luego de viajar a Chile de vacaciones, y ahora venden ropa por kilo o por fardos en Maipú. Las prendas vienen directo de Estados Unidos y hay para todos los gustos y talles: hombres, mujeres, niños y hogar.

El novedoso emprendimiento en Mendoza funciona en un galpón ubicado en el carril Rodríguez Peña al 4.700, cerca de carril Ponce, en Maipú, donde una familia comenzó hace poco más de 2 meses.

Juan, uno de los protagonistas, contó a Radio Nihuil que en un viaje a Chile vieron ese modelo de negocio y se pusieron en marcha para realizar lo mismo en la provincia con el objetivo de traer ropa de buena calidad para quienes revenden en ferias o también para el uso propio.

ropa por kilo maipu emprendimiento 2 Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

La primera modalidad con la que empezaron fue con la venta de fardos de ropa para personas o de hogar, los que van desde los $320.000 a los $900.000 dependiendo la calidad y todos pesan 40 kilos.

Debido a que había muchas personas que no alcanzaban a los valores para comprar un fardo completo, decidieron probar con la venta por kilo con un precio de $20.000 por kilo, sea de la categoría que sea.

Juan detalló que en un kilo pueden entrar entre 5 y 6 remeras, 3 o 4 pantalones, o 2 si son de talles más grandes, y 4 vestidos. "Hay gente que compra bolsas y bolsas de ropa", indicó uno de los emprendedores.

En San Rafael, también llegó el boom de la venta de ropa por fardo

El fenómeno de los fardos de ropa importada también llegó a San Rafael, impulsado por vendedores y compradores que buscan comerciar a precios que están por debajo del circuito tradicional, según reportó el Diario de San Rafael.

fardo de ropas Fardos de ropa, a la venta.

En publicaciones en redes relevadas por el mencionado medio, se ofrecen combos para feriantes y revendedores: "20 prendas por $39.999" o descripciones que prometen una variedad de prendas como deportiva, urbana, talles grandes, entre otras.

También aparece la oferta de bolsones de ropa cerrados con prendas específicas -por ejemplo, indumentaria de enfermería o “scrubs”- detallando peso aproximado (40 kg) y el foco en reventa.