Con el bono congelado, los jubilados de la mínima vuelven a perder frente a la inflación

El refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024 y, desde entonces, la inflación acumulada se aproxima al 180%, lo que implica una depreciación sostenida de este complemento que mes a mes pierde capacidad de compensar el aumento del costo de vida. La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para sostener el superávit fiscal.

ANSES Jubilaciones Imagen ilustrativa. Jubilaciones de febrero.

Aumentos, jubilaciones e inflación

Con la actualización correspondiente a la inflación de diciembre, del 2,84%, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será de $359.219,42. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $429.219,42.