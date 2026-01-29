Inicio Economía Jubilados
Con el bono congelado, los jubilados de la mínima vuelven a perder frente a la inflación

El bono permanece sin cambios desde marzo de 2024 y perdió gran parte de su poder de compra. La decisión impacta en jubilados que cobran la mínima

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
ANSES confirmó los ingresos de los jubilados durante el mes de febrero.

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El Gobierno nacional decidió mantener en $70.000 el bono adicional para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo durante febrero, una definición que vuelve a profundizar la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos previsionales más bajos.

El refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024 y, desde entonces, la inflación acumulada se aproxima al 180%, lo que implica una depreciación sostenida de este complemento que mes a mes pierde capacidad de compensar el aumento del costo de vida. La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para sostener el superávit fiscal.

ANSES Jubilaciones
Imagen ilustrativa. Jubilaciones de febrero.

Aumentos, jubilaciones e inflación

Con la actualización correspondiente a la inflación de diciembre, del 2,84%, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será de $359.219,42. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $429.219,42.

La medida genera un impacto desigual entre los beneficiarios. Quienes perciben haberes superiores a la mínima recibirán un aumento pleno del 2,84%, mientras que los jubilados que cobran el haber mínimo solo registrarán una mejora efectiva de alrededor del 2,3%, debido al congelamiento del bono.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Según establece la normativa, los jubilados y pensionados que perciban un ingreso igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado cobrarán la totalidad del bono de $70.000. En tanto, para quienes superen ese umbral, el refuerzo será equivalente al monto necesario para alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el valor máximo del bono.

