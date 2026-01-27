ANSES confirmó un pago de $2.400.000 a jubilados en febrero: cómo saber quién lo recibe

En la misma resolución de ANSES, se especificó que el incremento no será del 2,8%, como estaba previsto por la inflación de diciembre, sino que será del 2,85%. Pero otro punto también llamó la atención y es que se confirmó que habrá jubilados que recibirán un pago de $2,4 en el segundo mes del año.

anses jubilados

ANSES confirmó un pago de $2.400.000 a jubilados

Con la confirmación de ANSES a través del Boletín Oficial, los jubilados también dieron cuenta de cuánto son los montos a cobrar por aquellos que cobran la jubilación mínima y por los que reciben la máxima.