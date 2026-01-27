ANSES confirmó un pago de $2.400.000 a jubilados en febrero: cómo saber quién lo recibe

Los jubilados recibieron la confirmación de cuánto será el aumento real de ANSES en el mes de febrero y los montos que serán acreditados en sus cuentas.
En la misma resolución de ANSES, se especificó que el incremento no será del 2,8%, como estaba previsto por la inflación de diciembre, sino que será del 2,85%. Pero otro punto también llamó la atención y es que se confirmó que habrá jubilados que recibirán un pago de $2,4 en el segundo mes del año.
ANSES confirmó un pago de $2.400.000 a jubilados
Con la confirmación de ANSES a través del Boletín Oficial, los jubilados también dieron cuenta de cuánto son los montos a cobrar por aquellos que cobran la jubilación mínima y por los que reciben la máxima.
En ese sentido, los jubilados que cobran la mínima de ANSES, van a ganar un total de $359.254,35. A esa cifra se le debe sumar un bono no remunerativo de $70.000. En tanto, el grupo de jubilados que cobran la máxima va a cobrar un total de $2.417.441,63.
Si bien, ese monto que supera los $2.400.000 es la jubilación máxima, hay montos mayores, como los de las jubilaciones de privilegio, que reciben ex presidentes y vicepresidentes y el de jueces que se hayan jubilado con el 82% móvil de sus salarios.
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2025