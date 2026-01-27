ANSES actualizó los montos y el tope de ingresos para cobrar Asignaciones Familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que regirán a partir de febrero de 2026, con un incremento del 2,85% en línea con la fórmula de movilidad que actualiza los haberes mensualmente según la inflación.
La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi. La norma fija los nuevos montos y los topes de ingresos vigentes para acceder al cobro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a las prestaciones previstas en la Ley 24.714.
El nuevo tope para dejar de cobrar
Uno de los puntos centrales de la resolución de ANSES es la actualización del límite de ingresos individuales para percibir el beneficio. De acuerdo con el artículo 4°, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, todo el grupo quedará excluido del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de los ingresos familiares no supere el tope máximo global establecido.
A quiénes alcanza:
El aumento del 2,85% impactará en los ingresos de:
- Trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado.
- Monotributistas.
- Jubilados y pensionados.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), cuyos montos también se ajustan por este índice.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
La actualización por inflación responde a lo dispuesto por el Decreto 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y de las asignaciones familiares, estableciendo ajustes mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con un rezago de dos meses.
ANSES: Ayuda escolar
La resolución también ratifica que la Ayuda Escolar Anual, que se paga de manera masiva en marzo, se actualizará conforme a la movilidad vigente. No obstante, su valor definitivo se fija una vez al año, al momento de su liquidación.