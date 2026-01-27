ANSES actualizó los montos y el tope de ingresos para cobrar Asignaciones Familiares

La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi. La norma fija los nuevos montos y los topes de ingresos vigentes para acceder al cobro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a las prestaciones previstas en la Ley 24.714.

El nuevo tope para dejar de cobrar

Uno de los puntos centrales de la resolución de ANSES es la actualización del límite de ingresos individuales para percibir el beneficio. De acuerdo con el artículo 4°, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, todo el grupo quedará excluido del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de los ingresos familiares no supere el tope máximo global establecido.