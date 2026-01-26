Los titulares de las Becas Progresar o del programa Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina), como se denomina de manera oficial de parte del gobierno nacional, ya pueden consultar en ANSES la Certificación Negativa para saber si cobran el beneficio en febrero de 2026.
Becas Progresar: se actualizó la Certificación Negativa para saber si se cobra en febrero
Luego de la actualización de la Certificación Negativa de ANSES, los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar si cobran en febrero 2026
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Becas Progresar: cómo consultar la Certificación Negativa de ANSES
Los titulares de las Becas Progresar ya pueden consultar en Mi ANSES la Certificación Negativa. Para ello, se debe ingresar "PERIODO 01 al 01 del 2026 y el número de CUIL. Es importante remarcar que el periodo ingresado debe ser el de enero, ya que en febrero se cobra lo del mes anterior teniendo en cuenta que se realiza a periodo vencido.
Si en la Certificación Negativa aparece en rojo la frase "REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR" es porque se cobra en febrero (lo correspondiente a enero). Entre 8 y 10 de febrero se actualiza el calendario con la fecha de pago en la página de ANSES.
En febrero se paga la cuota once de un total de 12.
Qué es la Certificación Negativa de ANSES
La Certificación Negativa es un documento emitido por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, e informa si una persona está registrada en el sistema como beneficiaria de alguna prestación, en este caso el programa Becas Progresar.
Para realizar la consulta en la certificación negativa en Mi ANSES y saber si estás de alta para cobrar las Becas Progresar, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi Anses y seleccionar la opción Certificación Negativa
- Elegir el período correspondiente al mes de enero, es decir del 01 al 01, ya que los pagos se realizan a mes vencido
- Si la línea "Progresar" aparece resaltada en color rojo, significa que dieron de alta al estudiante y cobrará lo correspondiente a la beca en febrero de 2026
Montos retenidos de las Becas Progresar
El monto de las Becas Progresar 2025 es de $35.000, de los cuales se retuvieron $7.000 mensualmente. El importe liquidado por ANSES bajo dicho concepto depende de la cantidad de cuotas regulares cobradas durante el ciclo lectivo.
Obligatorio:
- Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).
Superior:
- Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).
Becas Progresar: cuáles son los requisitos para cobrar el 20% retenido
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025. Sin embargo, muchos estudiantes y beneficiarios de las Becas Progresar no lo recibieron y se preguntan los motivos.
Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.
Progresar Obligatorio:
- Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025
- No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación
- La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)
Progresar Superior:
- Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes tenían que acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso (solo primer año)
- Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados debían acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente
- No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo