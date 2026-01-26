Emiliano Tejada Montivero asumió como secretario general de los trabajadores hoteleros y gastronómicos

Del acto participaron el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quienes reafirmaron el acompañamiento institucional y el trabajo articulado entre los municipios y el sector turístico, hotelero y gastronómico de Mendoza. También estuvieron presentes representantes de AEHGA y la Subsecretaria de Empleo y Capacitación de la Provincia, Emilce Vega.

Durante la jornada se formalizó la conformación de la nueva Comisión Ejecutiva, los delegados congresales y los vocales, quienes firmaron el libro de actas y dejaron oficialmente constituida la nueva conducción de UTHGRA Seccional Mendoza.

Mendoza fortalece la representación de los trabajadores del sector

En su discurso, Tejada Montivero expresó que esta nueva etapa “se apoya en el recambio generacional, en una comisión joven y profundamente representativa, y en una visión de sindicalismo moderno, cercano al trabajador y con fuerte presencia en el territorio”. En ese sentido, remarcó que se trata de “un modelo que defiende derechos, pero que, también apuesta a la formación, al trabajo digno, al empleo registrado y al crecimiento del sector turístico y gastronómico en toda la provincia”.

Finalmente, el flamante Secretario General subrayó “la enorme responsabilidad de asumir este desafío generacional” y reafirmó su compromiso con los trabajadores y trabajadoras del sector: “Tenemos la convicción de construir un gremio activo, actualizado y protagonista del desarrollo de Mendoza”, sostuvo, marcando el rumbo de esta nueva etapa de UTHGRA Mendoza.