La tasa de empleo creció 0,4%, con más informalidad y menos trabajadores asalariados según INDEC

Por otra parte, a nivel país la tasa de desocupados bajó: hasta agosto llega al 6,6% (1 millón de personas), contra el 6,9% de desempleados que había al 3er trimestre del 2024.

Al margen de eso datos, no solo de un año al otro bajó la cantidad de trabajadores asalariados registrados sino que también hay más empleo informal. Y al mismo tiempo, según el INDEC, también creció la porción de argentinos que trabajan por cuenta propia.

image

Más trabajadores informales y cuentapropistas

El empleo, que hasta agosto del 2024 contenía a 13,3 millones de trabajadores, escaló a 13,6 millones. En la comparación interanual, el crecimiento del empleo se registró en un contexto de caída de trabajadores asalariados, del orden del 1,2%.

Mientras en 2024 representaban un 73,1% de los ocupados, el último registro del INDEC reflejó un 71,9%.

En el mismo lapso, la tasa de informalidad trepó de 42,6% a 43,3%. Equivale a haber pasado de 5,6 millones de personas a 5,8 millones que trabajan sin aportes previsionales ni obra social como lo prevé la ley.

Pero no es lo único que reflejaron las estadísticas hasta avanzado el segundo semestre del 2025.

Al mismo tiempo, también creció la proporción de gente que además de tener un empleo trabaja por cuenta propia: del 23,3% que representaban hace un año hoy suman 24,5%.

image

Más de 10 años sin crear empleo registrado

Si bien las estadísticas confirman que el país ya acumula más de una década sin nuevos puestos asalariados, hay excepciones por regiones de acuerdo a la matriz productiva.

De hecho, pocos días atrás, el gobernador Alfredo Cornejo había destacado la creación de empleo registrado en Mendoza gracias al turismo. Un sector que estadísticamente pesa un 6,5% dentro del universo de trabajadores en blanco.

"Consecuente con la evolución del nivel de actividad, la creación de empleo superó nuestras expectativas. Pese al aumento de gente que salió a buscar trabajo, hubo una caída a 6,6% de la desocupación, lo que resulta una buena noticia", analizó Aldo Abram, director de la Fundación Libertad, al destacar que el mercado laboral no crece desde 2014.

Datos de empleo en Gran Mendoza: más ocupados demandantes

El reporte del INDEC evidencia que el nivel de empleo en Gran Mendoza incluso supera al promedio nacional.

La zona metropolitana de la provincia, hasta el 3er trimestre del año, arroja un 46,3%. O sea, 493 mil habitantes de la región.

En tanto que la tasa de desocupación da 6,2%, levemente inferior al porcentaje del país. En cifras absolutas, afecta a unos 33 mil mendocinos sobre una PEA de 894 mil.

Uno de los datos más relevantes es que, entre la población ocupada, la proporción de los que buscan empleo es superior a otras regiones: un 22,7%.

Ese porcentaje coloca al Gran Mendoza entre los conglomerados urbanos con mayor demanda de un segundo ingreso entre los trabajadores, con 119 mil personas.

De hecho, supera a localidades de la Patagonia como Rawson-Trelew (21,8%) y de provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca (18,7%), y por lejos a CABA (11,5% de trabajadores demandantes). A la vez, quedó por debajo de La Pampa (27,1%), Gran Córdoba (25,9%) y Tucumán (25,4%).