Alfredo Cornejo destacó el repunte del empleo privado generado por el turismo en Mendoza

alfredo cornejo fehgra turismo El gobernador Alfredo Cornejo en el Consejo Directivo y la Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

El mandatario provincial estuvo acompañado de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; la vicepresidenta, Cynthia Maggioni; el presidente de FEHGRA, Fernando Desbots; el tesorero de la entidad, Raúl Roitman, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, entre otras autoridades.

Cornejo y su análisis del turismo

El gobernador reconoció que el turismo representa una de las ramas económicas más sensibles a los desórdenes macroeconómicos, luego de afirmar que las pymes del sector son quienes dan empleo y a la vez quienes más padecen las crisis, en especial aquellas vinculadas al tipo de cambio más que a la productividad.

Explicó que quiso estar presente en el encuentro para poner en valor el aporte del sector y compartir la visión de Mendoza en un país que necesita consensos duraderos para lograr un crecimiento sostenido después de años de altibajos.

alfredo cornejo fehgra sector turismo El gobernador Alfredo Cornejo en el hotel Diplomatic.

El mandatario resaltó que el gobierno nacional en esta etapa está focalizado en el crecimiento y que Mendoza llega mejor preparada que el promedio nacional después de un largo proceso de ordenamiento de sus cuentas, estabilidad fiscal, seguridad jurídica y armonía social que permite hoy encarar inversiones con reglas claras y un costo de capital más razonable.

Luego planteó que la Argentina recién empieza un proceso de estabilización, mientras Mendoza “viene aplicando esas mismas políticas hace algunos años, lo que habilita una mirada del turismo como motor de desarrollo y no solo como un sector que resiste crisis”.

Cornejo aseguró que Mendoza logró sostener el empleo turístico en momentos de crisis

Cornejo afirmó que Mendoza logró sostener el empleo turístico incluso en los momentos más difíciles, con capacitación, profesionalización, nuevas inversiones y mayor demanda.

De acuerdo con las estadísticas de la Provincia, cerca del 27% de los puestos generados por los programas de empleo formales del gobierno provincial corresponden a hotelería, gastronomía y servicios turísticos, y que 10.000 mendocinos encontraron trabajo en esta actividad en los últimos años.

Continuando proyectó como meta superar el 10% del empleo provincial en puestos formales y con futuro, señalando que “el turismo puede liderar el crecimiento con resultados concretos, diversificación real de la oferta e inversiones crecientes”.

Mendoza es un destino multiproducto

El gobernador detalló que Mendoza es un destino multiproducto con naturaleza, aventura, nieve, deportes, cultura, enoturismo y gastronomía.

Puso en valor el movimiento sostenido del sector y la agenda marcada por eventos deportivos, culturales y masivos, además del crecimiento de propuestas como el sendero de gran recorrido de los Andes, el turismo rural y la puesta en valor del patrimonio natural. A esto le sumó el impulso al turismo cultural con el pasaporte sanmartiniano, convertido en política nacional.

rafting potrerillos.jpg Rafting en Potrerillos.

El mandatario no dejó pasar el hecho de que recientemente la gastronomía mendocina recibió el reconocimiento internacional de la Guía Michelín, que ubicó a la provincia como la más destacada del país, con 6 estrellas rojas, 5 verdes, 18 restaurantes recomendados y 9 alojamientos.

A eso sumó el reconocimiento internacional del Plan DIGAM, desarrollado con el sector privado y premiado en Feria Internacional de Turismo de Madrid, como ejemplo de articulación entre Estado eficiente, universidad y sector empresarial.

También destacó el funcionamiento del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Gastronomía creado junto a la UNCuyo y AEHGA, y la consolidación del enoturismo con 896 bodegas y 230 abiertas al turismo.

Además, explicó que la promoción turística se sostiene con información estratégica del Observatorio Turístico del Emetur y con una presencia constante en ferias y medios, además de la campaña Manso Mendoza, que apunta a todos los segmentos y se complementa con promociones activas hasta febrero.

Los beneficios en el Presupuesto 2026 para el sector turístico

El gobernador remarcó que el Presupuesto 2026 redujo la alícuota de Ingresos Brutos para alojamientos y gastronomía, llevando a Mendoza a una de las cargas tributarias más bajas del país y eliminando la distinción entre temporada alta y baja.

En esa sintonía, detalló los incentivos financieros disponibles como el Fondo para la Transformación, que permitió la construcción e inauguración de 12 nuevos hoteles en 2 años, además de numerosas aperturas gastronómicas. Sumó la apuesta de las aerolíneas y el avance en infraestructura aeroportuaria, incluyendo “un nuevo edificio en El Plumerillo que permitirá operar seis aviones simultáneos y aumentar un 40% la capacidad”.

En otro momento, subrayó que Mendoza recibió 3.500.000 de turistas en el último año y que trabaja para expandir esos flujos con más conectividad.

Turistas mendoza.jpg Según los números del Gobierno, 3.500.000 personas visitaron Mendoza en el último año.

Luego, Cornejo continuó con las obras que fortalecen la experiencia del turista: repavimentación de rutas nacionales, la transformación de la nueva Panamericana (Ruta Provincial 82) y del corredor hacia Potrerillos, la renovación del Parque General San Martín y la ejecución de infraestructura ferroviaria única en el país.

Destacó el tren de cercanía del Este, con 33 kilómetros que unirán Junín y San Martín con la Capital, y la ampliación del Metrotranvía hasta el aeropuerto, “que convertirá a Mendoza en la única ciudad de Sudamérica con un tren urbano llegando a una terminal aérea”.

También mencionó el proyecto Siete Valles de Malargüe, con 22 kilómetros de caminos de montaña para turismo aventura, y el plan de U$S30.000.000 de dólares destinados a obras municipales que fortalecen la cadena de servicios turísticos.

Desde la federación de empresarios turísticos destacaron al Gobierno

Durante la apertura, Roitman celebró el vínculo permanente con el Gobierno y señaló que la provincia se destaca por su trabajo público-privado.

Por su parte, el presidente de FEHGRA valoró la convocatoria y el trabajo conjunto construido en los últimos años, al destacar la presencia federal del encuentro con representación de todas las provincias. Remarcó “el acompañamiento permanente del Gobierno y el rol de las instituciones que integran el sector turístico y gastronómico”.