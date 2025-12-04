Los fiscales Pirrello y Giunta sumaron numerosas adhesiones para cubrir vacantes en la Justicia

gustavo pirrello Gustavo Miguel Pirrello, actual fiscal de Homicidios. Senado de Mendoza

La audiencia pública en el Senado

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado llevó a cabo la audiencia pública para evaluar las postulaciones de Gustavo Miguel Pirrello y Fernando Giunta, enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de fiscal de Cámara Penal en la Primera Circunscripción Judicial. La definición final se tomará el próximo martes en el recinto mediante voto secreto.

El encuentro se realizó con la presencia de familiares, colegas y referentes del ámbito jurídico presidido por el senador radical Walther Marcolini, quien repasó el procedimiento y señaló que solo podían intervenir quienes hubieran presentado adhesiones o impugnaciones.

Distintos profesionales y representantes institucionales destacaron la trayectoria y el trabajo de ambos candidatos.

Pirrello repasó su recorrido dentro del Poder Judicial, iniciado en 2007 en la Oficina Fiscal Nº 9 de Villa Nueva. Luego obtuvo el cargo de fiscal de instrucción, tuvo un paso por la Fiscalía Penal de Menores y posteriormente se desempeñó como fiscal en Capital. Desde 2016 integra la Unidad Fiscal de Homicidios. Señaló que se siente "orgulloso de pertenecer al Ministerio Público Fiscal", destacó el compromiso de su equipo y remarcó la importancia "de brindar respuestas a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido en contextos de violencia".

fernando giunta Fernando Giunta, hoy en la Fiscalía de Tránsito.

Giunta agradeció los apoyos recibidos y se refirió a las impugnaciones presentadas. Indicó que siempre se rigió por la ley y que su compromiso "es seguir trabajando para acercar la Justicia a la ciudadanía, aplicando las normas con imparcialidad"

Finalizada la audiencia, la comisión continuará con el análisis de antecedentes. La decisión definitiva sobre ambos pliegos será tomada en la sesión del Senado de la próxima semana.