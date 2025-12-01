Alfredo Cornejo celebró que las licitaciones del Gobierno "estén cada vez más pobladas"

"Las licitaciones que lanza el Gobierno están cada vez más pobladas. Las empresas constructoras tienen interés en participar", dijo este lunes el gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sobres de la licitación para obras de ampliación del Hospital Notti, por $27.0000 millones.
Fueron 7 las empresas o UTE (Unión Transitoria de Empresas) que hicieron propuestas para la construcción de lo que será el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti.
“El Notti es emblemático dentro de la red de salud pública y, junto con el Lagomaggiore, representa un aporte directo a la igualdad de oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables”, afirmó Alfredo Cornejo.
La construcción del centro ambulatorio constituye la primera etapa del plan de modernización del Notti. Incluye obras complementarias en marcha, como la refacción del área de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos y la ampliación del área de cirugía cardiovascular.
Las ofertas presentadas fueron de las siguientes empresas y UTE:
- Procon SRL / Tolcon SA / Sanco SA.
- Criba SA.
- Corporación del Sur SA / Laugero Construcciones SA.
- Santiago Monteverdi Construcciones Civiles SA.
- Rivas SAICFA.
- Stornini SA / Construcciones San José SRL.
- OHA Construcciones SRL.
Cornejo explicó que la intervención contempla una inversión de $27.000 millones y la construcción de 12.725 metros cuadrados, lo que equivale prácticamente a “un hospital nuevo, equipado, y no una estructura vacía. Esta obra se suma a la ampliación en curso, que ya supera 30% de avance y cuya finalización está prevista para 2026".
El gobernador afirmó: “Sin recurso humano, es difícil hacer salud pública, pero sin infraestructura y equipamiento, también lo es. La pediatría mendocina sería mucho más débil sin un hospital en permanente ampliación y bien equipado. Cualquier persona, de cualquier clase social, si tiene un problema grave termina en el Notti”.
“El Notti es emblemático dentro de la red de salud pública y, junto con el Lagomaggiore, representa un aporte directo a la igualdad de oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables. Estas inversiones consolidan uno de los servicios más valorados de la provincia y permiten avanzar hacia una salud pública cada vez más moderna, integrada y accesible”, agregó Cornejo.
La infraestructura permitirá contar con 75 consultorios nuevos, 60 gabinetes de especialidades para estudios, dos quirófanos para cirugías ambulatorias y 30 camas destinadas a tratamientos durante el día.
Fuente: Gobierno de Mendoza.