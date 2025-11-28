Alfredo Cornejo cargó contra el concejal Antolín y lo vinculó con los hermanos Félix

concejal martin antolin El concejal libertario Martín Antolín, quien fue detectado en un control policial conduciendo con 1,5 ml de alcohol por litro de sangre.

La reacción del gobernador tras los dichos de Antolín

Consultado por el episodio, Cornejo fue directo: dijo que espera una conducta ejemplar de quienes ejercen cargos electivos y que la responsabilidad personal no se negocia.

“Yo también soy falible -aclaró-, pero trato de actuar como corresponde porque quienes estamos expuestos debemos dar el ejemplo”.

El gobernador recordó, además, que ya tuvo un caso similar dentro de su propio espacio político -el caso del concejal Miqueas Burgoa en Guaymallén- y que en aquella oportunidad sostuvo la misma postura.

Su intervención se produjo después de que otros referentes pidieran la renuncia del concejal, entre ellos la vicegobernadora Hebe Casado. Antolín, finalmente, solicitó una licencia sin goce de haberes por 16 días.

alfredo cornejo san rafael Alfredo Cornejo en el acto que se realizó este viernes en San Rafael. Foto: redes sociales

Un escándalo que sumó tensión política

El caso del concejal libertario se hizo viral tras la confirmación policial: Antolín conducía con 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido es 0,5. En pleno feriado del Día de la Soberanía Nacional, la noticia circuló en redes y alimentó las críticas incluso dentro de su propio espacio.

Pero lo más llamativo llegó después. Al ser consultado por un comentario de Antolín -quien dijo “detestar” al gobernador-, Cornejo respondió que lo lamentaba y que no lo conoce personalmente.

Acto seguido, dejó caer la frase que marcó el tono de la jornada: señaló que el concejal mantiene “una alianza indisoluble con los hermanos Félix” en el municipio.

El dato sorprendió porque no era parte del eje del escándalo.

Los dichos de Antolín y la réplica de Cornejo

Cornejo también expresó que le “extrañaba muchísimo” la opinión negativa del edil hacia su figura, y que más allá de ese comentario no tenía referencias sobre su trayectoria política.

La respuesta buscó desactivar el plano personal, pero al mismo tiempo reforzó la idea de que el libertario opera en sintonía con el espacio peronista que gobierna San Rafael desde hace años.

Mientras tanto, en el Concejo Deliberante el pedido de licencia fue aceptado sin objeciones.