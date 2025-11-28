El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este viernes a la situación del concejal libertario Martín Antolín, de San Rafael, detenido en un control policial días atrás en la zona de Arístides Villanueva mientras manejaba con una alcoholemia tres veces superior a la permitida.
Alfredo Cornejo cargó contra el concejal Antolín y lo vinculó con los hermanos Félix
Tras el escándalo por conducir alcoholizado, el edil libertario pidió licencia sin goce de haberes por 16 días mientras crece la tensión política en San Rafael
En diálogo con la prensa, remarcó que “cada uno tiene que asumir sus responsabilidades en la vida” y recordó que quienes ocupan cargos públicos “son más mirados que el resto”. La declaración se dio durante su visita a la puesta en funcionamiento de la estación transformadora Pedro Vargas, en el Sur provincial, la cual beneficiará a 27.000 usuarios.
Cornejo también sorprendió al señalar que Antolín mantiene “una alianza indisoluble con los hermanos Félix” en la política departamental.
La reacción del gobernador tras los dichos de Antolín
Consultado por el episodio, Cornejo fue directo: dijo que espera una conducta ejemplar de quienes ejercen cargos electivos y que la responsabilidad personal no se negocia.
“Yo también soy falible -aclaró-, pero trato de actuar como corresponde porque quienes estamos expuestos debemos dar el ejemplo”.
El gobernador recordó, además, que ya tuvo un caso similar dentro de su propio espacio político -el caso del concejal Miqueas Burgoa en Guaymallén- y que en aquella oportunidad sostuvo la misma postura.
Su intervención se produjo después de que otros referentes pidieran la renuncia del concejal, entre ellos la vicegobernadora Hebe Casado. Antolín, finalmente, solicitó una licencia sin goce de haberes por 16 días.
Un escándalo que sumó tensión política
El caso del concejal libertario se hizo viral tras la confirmación policial: Antolín conducía con 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido es 0,5. En pleno feriado del Día de la Soberanía Nacional, la noticia circuló en redes y alimentó las críticas incluso dentro de su propio espacio.
Pero lo más llamativo llegó después. Al ser consultado por un comentario de Antolín -quien dijo “detestar” al gobernador-, Cornejo respondió que lo lamentaba y que no lo conoce personalmente.
Acto seguido, dejó caer la frase que marcó el tono de la jornada: señaló que el concejal mantiene “una alianza indisoluble con los hermanos Félix” en el municipio.
El dato sorprendió porque no era parte del eje del escándalo.
Los dichos de Antolín y la réplica de Cornejo
Cornejo también expresó que le “extrañaba muchísimo” la opinión negativa del edil hacia su figura, y que más allá de ese comentario no tenía referencias sobre su trayectoria política.
La respuesta buscó desactivar el plano personal, pero al mismo tiempo reforzó la idea de que el libertario opera en sintonía con el espacio peronista que gobierna San Rafael desde hace años.
Mientras tanto, en el Concejo Deliberante el pedido de licencia fue aceptado sin objeciones.