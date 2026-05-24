Cornejo anunció que Salud hará estudios para detectar una enfermedad muscular en recién nacidos

Qué es la enfermedad Atrofia Muscular Espinal

La Atrofia Muscular Espinal, conocida como AME, es una enfermedad genética que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares. Con el tiempo provoca debilidad en los músculos y dificultades para realizar acciones básicas como sentarse, caminar, mover los brazos e incluso respirar en los casos más severos.

Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, suele aparecer durante la infancia y puede avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo. Por eso, el diagnóstico precoz es considerado clave por los especialistas.

Por qué es importante detectarla en recién nacidos

Montero firma acuerdo Novartis La firma del acuerdo para que el sector público y el privado trabajen en la detección de atrofia muscular espinal en recién nacidos. Perfil de X de Alfredo Cornejo

Actualmente existen tratamientos que pueden servir para mejorar la evolución de la enfermedad, especialmente cuando se aplican en las primeras semanas o meses de vida. Detectar la atrofia muscular espinal antes de que aparezcan síntomas permite actuar anticipadamente y evitar daños mayores.

El estudio se realiza a partir de una muestra de sangre del recién nacido, similar a otros controles neonatales que ya se practican de manera habitual. Desde el Gobierno provincial señalaron que el acuerdo tiene como finalidad incentivar la prevención y salud pública trabajando en conjunto con el sector privado.