El gobernador de Alfredo Cornejo anunció este sábado la implementación de un programa de detección temprana de la enfermedad atrofia muscular espinal en recién nacidos de Mendoza. El Ministerio de Salud llevará adelante la medida a partir de un convenio firmado entre el Ministerio Rodolfo Montero y la empresa farmacéutica Novartis.
Cornejo anunció que Salud hará estudios para detectar una enfermedad muscular en recién nacidos
La Provincia de Mendoza firmó un convenio con el laboratorio Novartis para implementar durante dos años controles gratuitos a bebés
Según informó Alfredo Cornejo a través de sus redes sociales, durante los próximos dos años se realizarán estudios a todos los bebés recién nacidos en la provincia de Mendoza para identificar precozmente posibles casos de esta enfermedad poco frecuente. La intención es iniciar tratamientos de forma temprana y mejorar las posibilidades de desarrollo y calidad de vida de los pacientes.
Qué es la enfermedad Atrofia Muscular Espinal
La Atrofia Muscular Espinal, conocida como AME, es una enfermedad genética que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares. Con el tiempo provoca debilidad en los músculos y dificultades para realizar acciones básicas como sentarse, caminar, mover los brazos e incluso respirar en los casos más severos.
Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, suele aparecer durante la infancia y puede avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo. Por eso, el diagnóstico precoz es considerado clave por los especialistas.
Por qué es importante detectarla en recién nacidos
Actualmente existen tratamientos que pueden servir para mejorar la evolución de la enfermedad, especialmente cuando se aplican en las primeras semanas o meses de vida. Detectar la atrofia muscular espinal antes de que aparezcan síntomas permite actuar anticipadamente y evitar daños mayores.
El estudio se realiza a partir de una muestra de sangre del recién nacido, similar a otros controles neonatales que ya se practican de manera habitual. Desde el Gobierno provincial señalaron que el acuerdo tiene como finalidad incentivar la prevención y salud pública trabajando en conjunto con el sector privado.