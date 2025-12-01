Video: el auxilio inesperado que protagonizó Luis Petri en su acto de despedida como ministro de Defensa

En su discurso, repasó que hizo la “adquisición más importante de los últimos 40 años, con la compra de los F-16, que el 5 de diciembre estarán en Río Cuarto”. Habló de la llegada de los “primeros Stryker”, que son vehículos blindados pedidos por el Ejército; y de la compra de aviones P-3 Orion para la Armada, con el fin de reforzar la vigilancia y el control de los recursos pesqueros dentro de la milla 200 de la Argentina mediante el patrullaje marítimo.

“Había que reforzar los sistemas vinculados al control y vigilancia, y por eso duplicamos las horas de navegación y los buques. En 2023 había solo 5 buques navegando nuestras aguas y desde 2024 podemos decir, con orgullo, que hay más de 24”, dijo Luis Petri.

luis petri ministro de defensa Luis Petri pasó por Mendoza antes de dejar su cargo como ministro de Defensa.

Al repasar su gestión, el ministro recordó que se firmó una carta de intención con el gobierno de Francia para la adquisición de submarinos, “el arma más disuasiva que puede tener un Estado a la hora de impedir que las amenazas y los riesgos se concreten en el tiempo”.

Y este lunes, “ya no reparando la historia de las Fuerzas Armadas sino pensando en su presente, venimos a presentar estos helicópteros de búsqueda y rescate para este escuadrón de búsqueda y rescate de la heroica IV Brigada Aérea, que van a seguir salvando vidas de decenas de mendocinos, argentinos o visitantes de distintas latitudes del mundo”.

Cómo son los helicópteros que presentó Luis Petri

Son 2 helicópteros Bell 407 GXI que prestarán servicio en el Escuadrón III, de Búsqueda, Rescate y Tareas Especiales, del Grupo 4 de Caza.

El Bell 407 GXI es un helicóptero liviano, monotrubina, de propósitos múltiples, con rotor principal de cuatro palas y cabeza del rotor de material compuesto. Es de alto rendimiento y maniobrabilidad; su cabina puede ser configurada para distintas misiones y cargas útiles con capacidad para piloto, copiloto y cinco pasajeros. Su motor Rolls-Royce 250-C47E B, permite una velocidad crucero hasta 133 kts (unos 246 km/h) y una aviónica Garmin G1000H NXI.

Es extremadamente versátil y a pesar de ser una aeronave liviana, permite realizar una variedad de tareas. Es apto para el trabajo en montaña, pero también es empleado para misiones de evacuación sanitaria, trasladar carga para asistencia humanitaria o transportar pasajeros.

luis petri ministerio de defensa cuarta brigada aerea Luis Petri en uno de los Bell 407 GXI que presentó en Mendoza.

Posee un indicador de actitud y de situación horizontal de última generación, que incluye visión sintética del terreno, alerta de proximidad al terreno (TAWS) ideal para aquellos vuelos que se desarrollan en días de baja visibilidad.

El Bell 407 es construido por la empresa Bell Helicopter, parte del consorcio Textron que agrupa otras empresas aeronáuticas y es armado en las distintas plantas del consorcio en Estados Unidos y Canadá.

Parámetros operativos, según la información del Ministerio de Defensa:

PESO MÁXIMO DE DESPEGUE: 2.270 Kg

VELOCIDAD EN RUTA: 130 NUDOS / 240 Km/h

TECHO MÁXIMO OPERATIVO: 20.000 PIES / 6.600 METROS

ALCANCE: 450 NM / 833 Km

AUTONOMÍA MÁXIMA: 4 HORAS

CANTIDAD DE PASAJEROS: SIETE

MÁXIMA CAPACIDAD EN CABINA: 366KG/M2

El rol de las Fuerzas Armadas, según Luis Petri

“El mandato del comandante en Jefe de las Fuerzas Argentinas, Javier Milei, fue respaldarlas para sentirnos orgullosos de su historia, equiparlas, y también que cumplan con el rol insustituible de custodiar los intereses vitales de la patria, de defender a los argentinos, de cuidar su independencia, de garantizar su libertad, la vida, la soberanía y la integridad territorial de 48 millones de argentinos. Y así lo hicimos”, expresó el ministro Luis Petri.

“Veníamos de décadas, no solamente de desfinanciamiento, sino de persecución y demonización de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, en cada acto digo, tenemos que rendir honores a esas Fuerzas que con un General San Martín en el Ejército de los Andes cruzaban esas montañas y le daban la libertad a medio continente”, cerró el mendocino.

La de este lunes en Mendoza, se trató de una de las últimas apariciones públicas de Luis Petri antes de asumir su rol de diputado nacional.