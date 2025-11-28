Luis Petri destacó la llegada de un militar al mando del Ministerio de Defensa para profundizar el rumbo

carlos presti El teniente general Carlos Presti, quien asumirá al frente del Ministerio de Defensa.

Y sumó: "Presti asumirá con ese mandato, representar fielmente las directivas del Comandante en Jefe y seguir fortaleciendo a nuestras Fuerzas Armadas, con una Defensa moderna, profesional y al servicio de la Patria y de todos los argentinos. Muchos éxitos en tan honorable tarea".

Los cambios que podrían llegar tras el arribo de Carlos Presti

La incorporación de Presti a Defensa traería aparejada inminentes cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Fuentes oficiales adelantaron a la Agencia Noticias Argentinas que “podría haber movimientos” en la cúpula, lo que implicaría el pase a retiro de altos mandos de las tres fuerzas.

Conocedor del ámbito castrense dada su condición del Estado Mayor del Ejército Argentino, Presti buscaría imprimir una renovación en las fuerzas a poco de su desembarco.

campana antartica iriza Este viernes arrancó la campaña Antártica de Verano 2025/26 con la presencia de Luis Petri y Carlos Presti. Foto: redes sociales

En lo formal, las designaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas las hace el presidente de la Nación, pero quien le lleva las propuestas es el ministro de Defensa.

La tradición marca que cuando un militar es ascendido a la jefatura de la fuerza, los oficiales superiores más antiguos deben pasar a retiro.

Todo esto comenzará a tomar forma a partir del 10 de diciembre cuando Presti asuma oficialmente al frente de la cartera militar, ya que mientras tanto Luis Petri seguirá como ministro. Está previsto que ambos el miércoles de la próxima semana compartan un acto por la compra de los tanques blindados de 8 ruedas Stryker.