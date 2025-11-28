La llegada del teniente general Carlos Presti al Ministerio de Defensa de la Nación entró en una cuenta regresiva y este viernes el electo diputado nacional Luis Petri se encargó de resaltar su incorporación al gobierno de Javier Milei. Será precisamente quien lo reemplazará cuando él jure el 10 de diciembre como nuevo miembro de la Cámara Baja.
Luis Petri destacó la llegada de un militar al mando del Ministerio de Defensa para profundizar el rumbo
Luis Petri hizo hincapié en la revalorización que encaró el gobierno de Milei respecto a las Fuerzas Armadas "frente a quienes la destrataron durante décadas"
"En pocos días, el @tgcarlospresti será el nuevo ministro de Defensa. Su capacidad, coraje, lealtad y visión al frente del @ejercitoarg lo convierten en la persona indicada para profundizar este rumbo, y es un orgullo que sea él -un militar- quien me suceda en el cargo", resaltó Petri en sus redes sociales.
El funcionario libertario destacó que el presidente tomó la firme decisión de devolverles a las Fuerzas Armadas "el reconocimiento que merecen por su historia, su entrega y su rol en la defensa de la soberanía. Frente a quienes las destrataron durante décadas, hoy se las respalda sin prejuicios y con la convicción de que deben ser protagonistas también en la conducción del @mindefarg".
Y sumó: "Presti asumirá con ese mandato, representar fielmente las directivas del Comandante en Jefe y seguir fortaleciendo a nuestras Fuerzas Armadas, con una Defensa moderna, profesional y al servicio de la Patria y de todos los argentinos. Muchos éxitos en tan honorable tarea".
Los cambios que podrían llegar tras el arribo de Carlos Presti
La incorporación de Presti a Defensa traería aparejada inminentes cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Fuentes oficiales adelantaron a la Agencia Noticias Argentinas que “podría haber movimientos” en la cúpula, lo que implicaría el pase a retiro de altos mandos de las tres fuerzas.
Conocedor del ámbito castrense dada su condición del Estado Mayor del Ejército Argentino, Presti buscaría imprimir una renovación en las fuerzas a poco de su desembarco.
En lo formal, las designaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas las hace el presidente de la Nación, pero quien le lleva las propuestas es el ministro de Defensa.
La tradición marca que cuando un militar es ascendido a la jefatura de la fuerza, los oficiales superiores más antiguos deben pasar a retiro.
Todo esto comenzará a tomar forma a partir del 10 de diciembre cuando Presti asuma oficialmente al frente de la cartera militar, ya que mientras tanto Luis Petri seguirá como ministro. Está previsto que ambos el miércoles de la próxima semana compartan un acto por la compra de los tanques blindados de 8 ruedas Stryker.