Después de 42 años, un militar se hará cargo de Defensa y es el sucesor del mendocino Luis Petri

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Petri, por su parte, dejará el cargo en breve, ya que fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre, ocupando una banca en el Congreso por Mendoza.

Las felicitaciones de Luis Petri a su sucesor

El legislador electo por la Libertad Avanza felicitó a quien lo sucederá en el Ministerio de Defensa, desde el 10 de diciembre cuando asuma como diputado nacional.

"Muchas felicitaciones y muchas gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa! Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria! Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente @jmilei respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada! Que Dios lo bendiga a usted y a todos los hombres y mujeres de las FFAA, que estarán siempre en mi corazón!", posteó el actual ministro de Defensa en X, al oficializarse la designación.