Cambios de Gabinete: el gobierno anunció a los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri

Comunicado oficial del Gobierno

De esta manera, se asegura la continuidad de la política de Estado con los nombramientos que se oficializaron.

En la comunicación indicaron: "La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional”.

Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.