El Gobierno confirmó a Alejandra Monteoliva, actual mano derecha de Patricia Bullrich, como nueva ministra de Seguridad. Además, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, reemplazará a Luis Petri y será el nuevo titular del ministerio de Defensa.
Cambios de Gabinete: el gobierno anunció a los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri
El gobierno de Milei lo dio a conocer este sábado, a través de una comunicación oficial. Un militar quedará a cargo de la cartera de Defensa
Ambos asumirán el próximo 10 de diciembre, cuando Bullrich y Petri asuman sus respectivas bandas en el Congreso, como representantes de la Libertad Avanza.
La información se conoció este sábado a través de una comunicación oficial.
De esta manera, se asegura la continuidad de la política de Estado con los nombramientos que se oficializaron.
En la comunicación indicaron: "La Oficina del Presidente informa que que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional”.
Además, la Oficina expresó que la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la ´Doctrina Bullrich´ que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.