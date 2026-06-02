Petri y Bullrich ratificaron su sintonía política durante la visita de la senadora a Mendoza

Patricia Bullrich y Luis Petri En las pocas horas que duró la visita de Bullrich a Mendoza, se la pudo ver siempre acompañada del diputado Luis Petri.

Las definiciones de Bullrich en Mendoza

La presencia de Bullrich en Mendoza se produjo en un momento de fuerte movimiento interno dentro de La Libertad Avanza. Horas antes de su llegada a la provincia, la dirigente había expresado públicamente su postura respecto de la decisión de retirar el pliego de la jueza Verónica Michelli, una situación que la misma Bullrich destacó que fue a plantearle personalmente al presidente Javier Milei, y que como cualquier persona de bien, le puso a disposición su renuncia como presidenta de bloque.

"Presenté mi renuncia, pero desde La Libertad Avanza dijeron que mi presencia es importante", señaló la legisladora, dejando en claro que continuará ocupando un lugar relevante dentro del esquema político que lidera el presidente.

Las declaraciones fueron seguidas de cerca por la dirigencia local y nacional, ya que Bullrich continúa siendo una de las figuras con mayor peso político dentro del oficialismo y una de las principales articuladoras del espacio en el Congreso.

Embed - Patricia Bullrich junta a Hebe Casado y Luis Petri en el Hotel Sheraton de Mendoza

Las fotos de Petri y Bullrich con lectura política

El encuentro en suelo mendocino se dio, además, en un contexto favorable para Petri. Según encuestas difundidas recientemente en la provincia, el legislador aparece entre los dirigentes con mejor posicionamiento e intención de voto entre los mendocinos.

En ese escenario, las imágenes compartidas junto a Bullrich adquirieron una relevancia política particular. La ex candidata presidencial y el dirigente mendocino volvieron a mostrarse juntos en una actividad pública de alto perfil, en una señal que fortalece la proyección de ambos dentro del oficialismo nacional.

La visita de la senadora permitió combinar una agenda institucional vinculada con la seguridad y la ciberseguridad a definiciones sobre el escenario político actual, en un momento en que las distintas figuras de La Libertad Avanza buscan consolidar posiciones de cara a los próximos desafíos electorales y legislativos.