Con regalos alusivos a la reelección y anuncios en redes sociales Luis Petri anticipó en las últimas horas una reunión este lunes con el presidente Javier Milei, en Casa Rosada.
Petri se reunió con Milei y le llevó de regalo un mate que promueve la reelección del presidente
El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada. El ex ministro ya lanzó la campaña de reelección del presidente
El diputado nacional por Mendoza informó que se reuniría desde las 15 con el titular del Ejecutivo con quien lo une una gran afecto y de quien ha recibido múltiples elogios, especialmente cuando fue ministro de Defensa de la Nación.
Uno de los regalos que Petri le llevó a Milei es un mate alusivo a la pretensión ya expresada del mandatario de ir por la reelección. De hecho, lleva las inscripciones "Milei 2027" y "presidente".
El "unboxing" de Petri para Milei
En sus redes sociales Luis Petri contó de la reunión con Milei en la tarde de este lunes y dio cuenta de los obsequios que le llevó.
"Unboxing" de regalos mendocinos que le llevo hoy al presidente Javier Milei! Un mate muy especial de Raíces Cuyanas y las mejores palmeritas de La Pichona!", detalló el legislador libertario.
El unboxing es la experiencia de abrir un producto nuevo por primera vez y compartirla con una audiencia como lo hizo el diputado en sus redes sociales.
Petri amplió: "Nos reunimos con el presidente en la Casa Rosada y le llevo dos regalos así que vamos a hacer el unboxing". Seguidamente abre la caja y aparecen una bombilla y un mate con una particularidad: además de las frases alusivas a la reelección lleva la sigla VLLC, o sea "viva la libertad carajo"
"2027 va como piña este mate", dice entusiasmado el legislador mendocino.
También le llevó un paquete con palmeritas de La Pichona, el famoso local de Las Heras que atiende Georgina Medaura de Romero, de 87 años: "Ella -Pichona- me dijo que se las lleve al presidente. Son buenísimas y riquísimas".