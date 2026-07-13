Petri se reunió con Milei y le llevó de regalo un mate que promueve la reelección del presidente

El mate alusivo a la reelección que Petri le regaló a Milei. Foto: Instagram de Luis Petri

El "unboxing" de Petri para Milei

En sus redes sociales Luis Petri contó de la reunión con Milei en la tarde de este lunes y dio cuenta de los obsequios que le llevó.

"Unboxing" de regalos mendocinos que le llevo hoy al presidente Javier Milei! Un mate muy especial de Raíces Cuyanas y las mejores palmeritas de La Pichona!", detalló el legislador libertario.

El unboxing es la experiencia de abrir un producto nuevo por primera vez y compartirla con una audiencia como lo hizo el diputado en sus redes sociales.

Petri amplió: "Nos reunimos con el presidente en la Casa Rosada y le llevo dos regalos así que vamos a hacer el unboxing". Seguidamente abre la caja y aparecen una bombilla y un mate con una particularidad: además de las frases alusivas a la reelección lleva la sigla VLLC, o sea "viva la libertad carajo"

"2027 va como piña este mate", dice entusiasmado el legislador mendocino.

También le llevó un paquete con palmeritas de La Pichona, el famoso local de Las Heras que atiende Georgina Medaura de Romero, de 87 años: "Ella -Pichona- me dijo que se las lleve al presidente. Son buenísimas y riquísimas".