La Pichona, otra de las vecinas de Las Heras que se suma a contar su historia

A sus 87 años, su cuerpo menudo irradia energía de juventud y sabiduría infinita. El despertador sigue sonando a las 7 AM, y ella no pierde la coquetería ni el delantal de cocinera para echar una mano a sus empleados, transmitiendo el legado de sus padres –y de su tierra natal- cuyos pilares son el trabajo, la pasión y el respeto. Allí posa La Pichona, Georgina Medaura de Romero, junto a su horno panadero de un siglo de historia, muestra orgullosa las palmeritas que elabora en su panadería de San Martín y que la hacen famosa de Las Heras a toda la provincia. “Soy lasherina de nacimiento, nací y me crié acá. Dios se acordará de mí en este lugar”, confirma.