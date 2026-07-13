Javier Milei explicó a legisladores libertarios su proyecto de reforma del Banco Central

le llevó dos regalos: un mate promocionando la reelección del presidente y unas palmeritas de La Pichona, de Las Heras. banco central

La reforma del BCRA

Días atrás Milei señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la carta orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

El mandatario explicó que la iniciativa se estructura sobre establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objeto y mandato: prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional y prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

También fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio y restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

A la salida de Casa Rosada, la diputada nacional Julian Santillán expresó: “Fue una excelente clase sobre la reforma política y de la Carta Orgánica. El presidente explicó las reformas, que apuntan a que ya no se pueda financiar al Tesoro, se habló también de la cuestión de la batalla cultural y de la eliminación de las PASO”.

Además de Milei, estuvieron la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular del BCRA Santiago Bausili, el ministro de Economía Luis Caputo y Desregulación Federico Sturzenegger, el jefe de Gabinete Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.