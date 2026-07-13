La presencia del viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Viola, en el partido que la Selección argentina disputó frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 desató una fuerte controversia política, luego de que se difundiera una fotografía del integrante del Gabinete que lo muestra en una ubicación preferencial del estadio Arrowhead, en Kansas City.
Polémica por un viceministro en el Mundial 2026: fotografiaron a Santiago Viola en Kansas
El segundo del Ministerio de Justicia fue visto en el partido ante Suiza en el Mundial. Se reavivó la interna por los viajes al exterior en pleno ajuste económico
La imagen fue publicada por el periodista Nicolás Pizzi en la red social X, quien identificó al funcionario y señaló que, además de ocupar el segundo cargo del Ministerio de Justicia, también representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La difusión de la fotografía reavivó el debate sobre los viajes de funcionarios al exterior en medio del ajuste económico impulsado por el gobierno nacional.
La lupa sobre Santiago Viola en el Mundial 2026
Si bien el presidente Javier Milei no estableció una prohibición formal para que los integrantes de su gabinete asistieran al Mundial 2026, en distintas oportunidades promovió una política de austeridad y recomendó evitar este tipo de desplazamientos, especialmente durante semanas de intensa actividad política y legislativa.
La aparición de Santiago Viola en Estados Unidos generó cuestionamientos desde distintos sectores, que consideraron contradictoria su presencia con el mensaje oficial de reducción del gasto público. El debate escaló rápidamente en las redes sociales y los despachos oficiales.
El rol del funcionario y su cercanía al presidente
El viceministro asumió su cargo en marzo de este año y es considerado uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei. Antes de incorporarse a la gestión actual, Santiago Viola se desempeñó como apoderado de La Libertad Avanza y tuvo un rol central en la organización jurídica y electoral del oficialismo en el camino hacia la presidencia.
La polémica impacta de lleno en el seno del gobierno nacional, donde intentan mantener una línea discursiva estricta respecto al uso del tiempo y los recursos públicos por parte de los funcionarios de primera línea durante la cita del Mundial 2026.
Sin explicaciones sobre el viaje al Mundial 2026
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no emitió una explicación oficial sobre el viaje ni aclaró si el desplazamiento de Santiago Viola fue realizado con recursos propios, bajo un régimen de licencia o utilizando fondos públicos.
La imagen continúa alimentando el debate político en torno a la conducta de los funcionarios. Se cuestiona con dureza la coherencia entre el discurso de austeridad de la gestión de Javier Milei y las acciones de algunos de sus integrantes en este Mundial 2026. Estiman que los pedidos de informes de la oposición no tardarán en llegar a los despachos de la Casa Rosada en las próximas horas.