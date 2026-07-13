Polémica por un viceministro en el Mundial 2026: fotografiaron a Santiago Viola en Kansas

El "viajero" Santiago Viola.

La aparición de Santiago Viola en Estados Unidos generó cuestionamientos desde distintos sectores, que consideraron contradictoria su presencia con el mensaje oficial de reducción del gasto público. El debate escaló rápidamente en las redes sociales y los despachos oficiales.

El rol del funcionario y su cercanía al presidente

El viceministro asumió su cargo en marzo de este año y es considerado uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei. Antes de incorporarse a la gestión actual, Santiago Viola se desempeñó como apoderado de La Libertad Avanza y tuvo un rol central en la organización jurídica y electoral del oficialismo en el camino hacia la presidencia.

La polémica impacta de lleno en el seno del gobierno nacional, donde intentan mantener una línea discursiva estricta respecto al uso del tiempo y los recursos públicos por parte de los funcionarios de primera línea durante la cita del Mundial 2026.

Sin explicaciones sobre el viaje al Mundial 2026

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no emitió una explicación oficial sobre el viaje ni aclaró si el desplazamiento de Santiago Viola fue realizado con recursos propios, bajo un régimen de licencia o utilizando fondos públicos.

La imagen continúa alimentando el debate político en torno a la conducta de los funcionarios. Se cuestiona con dureza la coherencia entre el discurso de austeridad de la gestión de Javier Milei y las acciones de algunos de sus integrantes en este Mundial 2026. Estiman que los pedidos de informes de la oposición no tardarán en llegar a los despachos de la Casa Rosada en las próximas horas.