Por el Caso ARSAT los mendocinos Facundo Leal y Gerardo Boschin se negaron a declarar

Sede de ARSAT.

Puntos salientes de la presentación

Estrategia conjunta: tanto Leal como Boschin cuestionaron que se sigan sumando pruebas al expediente, alegando que esto vulnera su derecho a la defensa.

Desvinculación: Leal sostuvo que por su rol en el organismo no participó de la maniobra investigada (la contratación simulada de la empresa de seguridad ALS para el "Proyecto Shelter-2").

El dinero: su defensa aclaró que el efectivo secuestrado se investiga en otra causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito.

Las pruebas en los teléfonos

En el caso también se peritaron los celulares secuestrados a Boschin y a Pablo Pagani (ex gerente), donde la Justicia habría hallado conversaciones que comprometen directamente a los imputados en el esquema de desvío y sobornos.

Leal y Boschin son parte de la denominada “banda de los mendocinos ”. El expediente cobró notoriedad luego de que la Policía Federal secuestrara más de 2,3 millones de dólares en efectivo, además de divisas extranjeras, drogas sintéticas, teléfonos encriptados y equipos tecnológicos durante los procedimientos realizados en propiedades vinculadas a Leal en Mendoza y el barrio porteño de Palermo.

Uno de los hallazgos que más llamaron la atención de los investigadores fue el dinero encontrado en una vivienda de Mendoza, donde parte de los dólares estaba organizado en fajos de 10.000 dólares con sellos bancarios y paquetes termosellados de 100.000 dólares, un sistema de almacenamiento que ahora también forma parte de las pericias ordenadas por la Justicia.

Leal presidió ARSAT desde el año 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Luego de su reuncia, a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz. Boschin trabajó en ARSAT durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y se mantuvo entre 2021 y 2025, previo a asumir la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones en el mandato de Javier Milei.

Tras finalizar las indagatorias restantes, el juez federal Lino Mirabelli definirá la situación procesal de todos los acusados.