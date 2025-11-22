Los nombres que se barajan para suceder a Martín Lousteau al frente de la UCR nacional

Cornejo y Valdés.JPG Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés. Aunque algunos mencionaron al mendocino como posible sucesor de Lousteau, él lo descartó.

El ocaso de la era de Martín Lousteau

Como senador nacional, llegó en varias ocasiones a votar en soledad dentro del bloque que preside Eduardo “Peteco” Vischi, como por ejemplo en su recordado pronunciamiento en contra de la Ley Bases que sí apoyó el resto del radicalismo.

Esta postura de confrontación con la Casa Rosada le valió poderosas críticas de muchos de los referentes del radicalismo que se acomodaron en un lugar de docilidad y conciliación respecto del Poder Ejecutivo nacional, más allá de los altibajos en la relación con Javier Milei.

El ciclo de Lousteau al frente de la UCR coincidió con la ruptura del bloque en la Cámara de Diputados, que se dividió entre los que se mantuvieron en el bloque original con posturas complacientes con el gobierno, liderados por Rodrigo de Loredo; los díscolos que conformaron Democracia para Siempre para acentuar un perfil opositor y los “radicales con peluca” de Liga del Interior que terminaron fusionados en La Libertad Avanza (LLA).

Sin intenciones de liderar un nuevo mandato, y con un pie adentro del armado incipiente de Provincias Unidas, Lousteau dejará el lugar libre y ya empezó la carrera por la sucesión.

Los nombres que se barajan para liderar la cúpula de la UCR nacional

Más allá de los matices, todos los nombres que suenan para ocupar la cima partidaria son dirigentes mucho más condescendientes con el gobierno nacional, lo que marca un cambio de época insoslayable.

El candidato natural y mejor posicionado en la pulseada es el gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, el único radical que ganó las elecciones en su distrito sin entregar el armado a un acuerdo asimétrico con LLA.

Otros gobernadores que también se impusieron en sus distritos son el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero, pero en ambos casos el armado estuvo intervenido por la Casa Rosada y el nivel de concesiones al oficialismo nacional fue altísimo en términos del nombre de la alianza electoral (Frente La Libertad Avanza) y de las principales candidaturas en la confección de las listas.

Gustavo Valdés.jpg El gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, quien aparece mejor posicionado para comandar el Comité Nacional de la UCR.

Valdés, junto con su par correligionario santafesino, Maximiliano Pullaro, y de Jujuy, Carlos Sadir, compitieron bajo el paraguas de Provincias Unidas: solo el correntino resultó vencedor y dejó en un lejano cuarto puesto al libertario Lisandro Almirón.

En tal sentido, el mandatario correntino llega fortalecido, con credenciales renovadas a la instancia previa a la designación del próximo titular del Comité Nacional.

“Valdés es el nombre más claro, pero él no ha tomado la decisión”, señalaron con cautela las fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Lo cierto es que hasta ahora Cornejo no dio ninguna señal en concreto de tener intenciones de librar la disputa. Tener responsabilidades partidarias mientras tiene el deber de administrar la provincia no estaría en los planes del mendocino.

Abad, con menos chances

Otro nombre que se baraja, aunque con menos intensidad, es el del senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad, quien tiene relación con el ex precandidato presidencial Ernesto Sanz, ya retirado de la política institucional.

Sin embargo, el radicalismo bonaerense atraviesa una crisis inédita por la nula representación que consiguió en las últimas elecciones, lo que diluye seriamente las chances de Abad de ser considerado en la disputa.

Un gobernador de una provincia triunfante como Corrientes o Mendoza tiene hoy un nivel de representatividad mucho más potente que el que puede mostrar el alicaído radicalismo bonaerense.

En algunos círculos se quiso meter en la discusión al experimentado dirigente cordobés Mario Negri, histórico jefe de bloque radical durante una década, pero desde su entorno descartaron de plano esta opción y le aclararon a esta agencia que él “ni siquiera es delegado” en la UCR.

Pamela Verasay - Martín Lousteau Pamela Verasay y Martín Lousteau, ambos diputados electos de la UCR. El dilema ahora es quién presidirá el bloque en la Cámara Baja.

El problema de la reunificación de los bloques en Diputados

Antes de que tome cuerpo la definición de la conducción del Comité Nacional, la UCR deberá resolver la probable reunificación de sus bloques legislativos en la Cámara de Diputados.

En total, quedarán apenas una docena de diputados radicales, pero la condición de posibilidad de lograr la unificación de los dos bancadas (UCR y Democracia para Siempre) reside en que la conducción del bloque de unidad que surja no responda a ninguno de los “extremos”.

“La idea es que el presidente no sea nadie ‘extremo’. A Lousteau no le interesa, no es el problema. El problema es el cornejismo, que podría intentar imponer a Pamela Verasay”, resaltaron fuentes cercanas al ex ministro de Economía y líder de la corriente Evolución radical.

Fuente: Noticias Argentinas