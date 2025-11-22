Migue Granados reveló cómo adelgazó 20 kilos: "Pude conocer personalmente a mi pene"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/miguegranados/status/1991579602024820950&partner=&hide_thread=false Dejen de joder con el ozempic de verga ese es un peligro! Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estas ok. Bajé 20 kg ya, y pude conocer personalmente a mi pene. https://t.co/uIXSOM5bzc — Migue Granados (@miguegranados) November 20, 2025

Muchos de sus seguidores se mostraron interesados por el plan alimentario del conductor de "Soñé que volaba" (Olga) y dio más detalles: “Estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto”. “Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”, explicó.

Sin embargo, muchos le hicieron notar que a las 11 de la mañana ya estaba comiendo fiambres en su programa y tomando coca cola, a lo que Granados contestó: "Jajajajaja. Mirá. La coca no le puedo dejar. Pero estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto".

¿Qué es Ozempic, la droga para adelgazar?

Ozempic (semaglutida) es un medicamento inyectable. Se usa principalmente para controlar el nivel de azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2 y mejora el control glucémico, lo que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares.

La droga Ozempic funciona imitando la hormona incretina GLP-1, lo que aumenta la producción de insulina, reduce la de glucosa en el hígado y ralentiza la digestión.

Ozempic, la droga inyectable utilizada para adelgazar.

Como efecto secundario común, también promueve la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad y reducir el apetito. Por este motivo muchas personas lo han adoptado como método para adelgazar (siempre bajo supervisión médica) pero con muchos cuestionamientos por sus efectos "milagrosos" por llamarlos de alguna manera, y sin saber qué daños podría llegar a causar, ya que la droga no está diseñada para perder peso.

¿Qué es la dieta Keto?

La dieta keto es un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos y alto en grasas. El objetivo es obligar al cuerpo a entrar en un estado llamado cetosis (por eso también se la llama cetogénica), donde quema grasa como combustible en lugar de glucosa. Esto se logra consumiendo fundamentalmente grasas, proteínas moderadas y limitando drásticamente los carbohidratos. La producción de cetonas durante la cetosis puede ayudar a quemar grasa corporal y reducir el apetito, según información de la Clínica Cleveland (Estados Unidos).