El árbol que mantiene tu jardín verde todo el año y es fácil de mantener

El Ligustrum japonicum, conocido como ligustro japonés o aligustre del japón, mantiene el jardín verde en todo el año ya que no se despide del follaje en el invierno. Esta planta se ha convertido en la elección preferida de paisajistas y propietarios que desean un patio de bajo mantenimiento sin sacrificar estética ni frescura.
Este arbusto tiene hojas carnosas ovaladas y opuestas de color verde oscuro brillante. Produce panículas de flores blancas perfumadas que aparecen en verano y en otoño. Además, da frutos en forma de bayas púrpuras.
Es de crecimiento rápido por lo que se utiliza para formar setos, en grupos arbustivos, como árbol, o incluso se puede cultivar en macetas para decorar la terraza. A continuación, te compartimos una guía de mantenimiento básico para cuidar esta planta en el jardín.
Cuidados de la planta
Según los expertos de Picture This, este árbol es moderadamente resistente a la sequía y prefiere que el suelo tenga humedad constante. Lo ideal es regar una vez por semana en otoño-invierno, y aumentar la frecuencia a dos o tres riegos en primavera-verano.
El ligustro prospera mejor en un jardín a pleno sol, donde recibe luz directa e intensa durante la mayor parte del día. La exposición óptima mejora su crecimiento, salud y capacidad de floración, permitiendo que se desarrolle robustamente. También, se puede adaptar a la sombra, aunque los índices de crecimiento y floración pueden verse algo comprometidos.
Para que este árbol goze de un crecimiento óptimo, es necesario fertilizar con abono casero o algún fertilizante comprado en el vivero. Lo recomendable es aplicar dos veces al año, en primavera y otoño. Una vez que se aplica el fertilizante hay que regar para facilitar la absorción de nutrientes.
Teniendo en cuenta estos cuidados básicos, el árbol crecera frondoso y llenará de color verde el jardín a lo largo de los 365 días del año.