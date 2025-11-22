El árbol que mantiene tu jardín verde todo el año y es fácil de mantener

flores del ligustrum El Ligustrum japonicum mantiene el jardín verde todo el año.

Es de crecimiento rápido por lo que se utiliza para formar setos, en grupos arbustivos, como árbol, o incluso se puede cultivar en macetas para decorar la terraza. A continuación, te compartimos una guía de mantenimiento básico para cuidar esta planta en el jardín.

Cuidados de la planta

Según los expertos de Picture This, este árbol es moderadamente resistente a la sequía y prefiere que el suelo tenga humedad constante. Lo ideal es regar una vez por semana en otoño-invierno, y aumentar la frecuencia a dos o tres riegos en primavera-verano.

El ligustro prospera mejor en un jardín a pleno sol, donde recibe luz directa e intensa durante la mayor parte del día. La exposición óptima mejora su crecimiento, salud y capacidad de floración, permitiendo que se desarrolle robustamente. También, se puede adaptar a la sombra, aunque los índices de crecimiento y floración pueden verse algo comprometidos.

ligustrum Dependiendo la forma que le des con la poda, puede crecer como árbol o arbusto.

Para que este árbol goze de un crecimiento óptimo, es necesario fertilizar con abono casero o algún fertilizante comprado en el vivero. Lo recomendable es aplicar dos veces al año, en primavera y otoño. Una vez que se aplica el fertilizante hay que regar para facilitar la absorción de nutrientes.

Teniendo en cuenta estos cuidados básicos, el árbol crecera frondoso y llenará de color verde el jardín a lo largo de los 365 días del año.