A pesar de que la previa del fin de semana extralargo arrancó con importantes demoras en el Paso Cristo Redentor, la situación se normalizó el feriado no laborable y este sábado continuó de la misma manera. El dato es llamativo porque en dos días más de 12.000 personas realizaron los trámites en el complejo Los Libertadores para cruzar a Chile.
El Paso Cristo Redentor no registra demoras tras el cruce de más de 12.000 personas en dos días
Este jueves el tiempo de espera del lado chileno se extendió hasta los 150 minutos en las primeras horas de la mañana y después se fue bajando ese lapso hacia el final del día. En este caso egresaron 5.039 viajeros.
Casi 8.000 personas en un día en el paso a Chile
En cambio, este viernes sorprendió la novedad cuando se informó que sólo había que aguardar 40 minutos para poder pasar al vecino país luego del visto bueno de la Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, el organismo que controla los alimentos).
Durante esa jornada, se registraron 7.807 personas con destino final Chile (en pleno verano suelen cruzar entre 9.000 y 10.000 por día), lo que a primera vista parece un buen número para el balance final del feriado XXL. El fin de semana del 12 de octubre se contabilizaron unas 15.000.
En el edificio de Los Libertadores se instalaron 15 puestos de atención, por lo que se recomienda llevar todos los trámites aduaneros completos con anticipación para agilizar los controles.
En el complejo Roque Carranza no hubo inconvenientes ni filas de autos para regresar a Mendoza. En este sentido, desde la coordinación argentina del corredor bioceánico informaron que se reforzará el personal el domingo y el lunes estimando el retorno de la mayoría de los mendocinos que cruzaron por el Paso Cristo Redentor.