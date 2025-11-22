El Paso Cristo Redentor no registra demoras tras el cruce de más de 12.000 personas en dos días

Durante esa jornada, se registraron 7.807 personas con destino final Chile (en pleno verano suelen cruzar entre 9.000 y 10.000 por día), lo que a primera vista parece un buen número para el balance final del feriado XXL. El fin de semana del 12 de octubre se contabilizaron unas 15.000.

En el edificio de Los Libertadores se instalaron 15 puestos de atención, por lo que se recomienda llevar todos los trámites aduaneros completos con anticipación para agilizar los controles.

En el complejo Roque Carranza no hubo inconvenientes ni filas de autos para regresar a Mendoza. En este sentido, desde la coordinación argentina del corredor bioceánico informaron que se reforzará el personal el domingo y el lunes estimando el retorno de la mayoría de los mendocinos que cruzaron por el Paso Cristo Redentor.