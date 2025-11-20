El paso a Chile colapsó en la previa del fin de semana largo: por lo menos 150 minutos de demora

En la previa del fin de semana largo, cientos de mendocinos decidieron cruzar este jueves al vecino país para anticiparse a las posibles demoras. Sin embargo, el paso Cristo Redentor colapsó después de permanecer unas 10 horas cerrado por trabajos en el túnel internacional. Así, los trámites aduaneros en el complejo Los Libertadores se extendieron al menos por 150 minutos.
La novedad en el cruce internacional fue comunicada por las autoridades del corredor bioceánico, por lo que recomendaron armarse de paciencia a la hora de emprender el viaje a Chile.
Al parecer, son muchos los que optaron por pasar unas minivacaciones en las playas de la Costa del Pacífico antes de las fiestas de fin de año. Incluso, varios aprovecharán para realizar las típicas compras en los centros comerciales de Viña del Mar o Santiago, donde las promociones suelen ser más que tentadoras.
Las obras en el paso a Chile
El miércoles a las 22 se había interrumpido el tránsito en la localidad de Uspallata a raíz de los trabajos que se tenía que realizar en el túnel internacional Cristo Redentor.
A partir de la medianoche arrancarían los tareas en la calzada de parte de personal de Vialidad Nacional, las cuales se extendieron hasta las 7 de este jueves. A media mañana se informó que la circulación vehicular era normal, lo que duró poco tiempo.
Por otro lado, anunciaron que el 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile. Por el Pehuenche, en Malargüe, también se puede atravesar la cordillera.