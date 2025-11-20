El paso a Chile colapsó en la previa del fin de semana largo: por lo menos 150 minutos de demora

Las obras en el paso a Chile

El miércoles a las 22 se había interrumpido el tránsito en la localidad de Uspallata a raíz de los trabajos que se tenía que realizar en el túnel internacional Cristo Redentor.

A partir de la medianoche arrancarían los tareas en la calzada de parte de personal de Vialidad Nacional, las cuales se extendieron hasta las 7 de este jueves. A media mañana se informó que la circulación vehicular era normal, lo que duró poco tiempo.

Por otro lado, anunciaron que el 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile. Por el Pehuenche, en Malargüe, también se puede atravesar la cordillera.