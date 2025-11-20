Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Previa del "finde" largo

El paso a Chile reabrió para todo tipo de vehículos tras los arreglos en el túnel

Debido a refacciones en la calzada, se realizaron trabajos en el Paso Cristo Redentor durante 7 horas

Carolina Baroffio
Por Carolina Baroffio
El Sistema Integrado Cristo Redendor, habilitado desde las 7 para todo tipo de vehículos. 

El Sistema Integrado Cristo Redendor, habilitado desde las 7 para todo tipo de vehículos. 

Habilitaron para todo tipo de vehículos el paso a Chile tras los trabajos en el túnel internacional que conecta con el Complejo Integrado Cristo Redentor.

El paso internacional había cerrado desde las 0 de este jueves 20 de noviembre, hasta las 7, según informaron las autoridades.

Las obras de mejoras en la calzada dentro del túnel las llevaó a cabo personal de Vialidad Nacional. Es por esto que se vio afectada la normal transitabilidad en ese tramo de la Ruta 7 que une Mendoza con Chile.

Paso a Chile demoras en aduana el feriado.jpg
Para este fin de semana extra largo en Argentina se espera un gran movimiento en el Paso a Chile.

Para este fin de semana extra largo en Argentina se espera un gran movimiento en el Paso a Chile.

De todos modos, siempre se recomienda a los usuarios planificar con tiempo el viaje y verificar el estado del tiempo para evitar demoras o inconvenientes en el tránsito en alta montaña.

Habilitarán un paso a Chile por San Juan

La semana arrancó trabado en el fluido tránsito vehicular del paso a Chile. Es que un accidente automovilístico ocurrido del lado chileno provocó la tarde del lunes filas de hasta 4 kilómetros del lado argentino.

Y se espera que este fin de semana extra largo en Argentina, que va del viernes 21 al lunes 24, aumente el flujo vehicular sobre todo de mendocinos que aprovechen los días libres para viajar al país vecino.

Por otro lado, anunciaron que a fin de mes, el 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar