El paso a Chile reabrió para todo tipo de vehículos tras los arreglos en el túnel

Habilitaron para todo tipo de vehículos el paso a Chile tras los trabajos en el túnel internacional que conecta con el Complejo Integrado Cristo Redentor.
Debido a refacciones en la calzada, se realizaron trabajos en el Paso Cristo Redentor durante 7 horas
El paso internacional había cerrado desde las 0 de este jueves 20 de noviembre, hasta las 7, según informaron las autoridades.
Las obras de mejoras en la calzada dentro del túnel las llevaó a cabo personal de Vialidad Nacional. Es por esto que se vio afectada la normal transitabilidad en ese tramo de la Ruta 7 que une Mendoza con Chile.
De todos modos, siempre se recomienda a los usuarios planificar con tiempo el viaje y verificar el estado del tiempo para evitar demoras o inconvenientes en el tránsito en alta montaña.
Habilitarán un paso a Chile por San Juan
La semana arrancó trabado en el fluido tránsito vehicular del paso a Chile. Es que un accidente automovilístico ocurrido del lado chileno provocó la tarde del lunes filas de hasta 4 kilómetros del lado argentino.
Y se espera que este fin de semana extra largo en Argentina, que va del viernes 21 al lunes 24, aumente el flujo vehicular sobre todo de mendocinos que aprovechen los días libres para viajar al país vecino.
Por otro lado, anunciaron que a fin de mes, el 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile.