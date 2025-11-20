Sobreseyeron a Enrique Pescarmona en la causa de los Cuadernos por deterioro cognitivo irreversible

La causa de los Cuadernos celebra este miércoles su tercera audiencia de la causa de los Cuadernos, con 87 imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y ejecutivos de varias empresas contratistas del Estado.

Causa Cuadernos "Los cuadernos de la coimas" desataron la investigación por corrupción más grande de la historia.

Otros mendocinos involucrados

En el expediente de la causa de los Cuadernos también están imputados directivos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., acusados de integrar la presunta estructura de recaudación ilegal para funcionarios públicos.

Durante las primeras audiencias del debate oral, el tribunal analiza diez hechos de corrupción atribuidos a distintas compañías.

Según la acusación fiscal, los aportes ilegales de empresas —entre ellas Cartellone— formaban parte de un sistema organizado de recaudación que habría operado entre 2003 y 2015. El juicio también alcanza a ejecutivos de Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, imputados por hechos similares.