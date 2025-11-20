Cristina Kirchner sostiene que los Cuadernos "son fabricados" y cuestionó la validez del juicio

Captura Cristina Kirchner red k sobre causa de los Cuadernos

Cristina Kirchner: "Está probado que los cuadernos que originaron la causa fueron adulterados"

Según Cristina Kirchner, las pericias oficiales “confirmaron que los cuadernos no fueron escritos, sino fabricados”. En ese sentido, recordó que la semana pasada el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volvió a procesar al sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, quien entregó los cuadernos, por haberlos “adulterado y reescrito”.

La expresidenta también apuntó contra el periodista de La Nación Diego Cabot, quien recibió los cuadernos de Bacigalupo antes de entregarlos al entonces fiscal Carlos Stornelli. “¡Un escándalo!”, definió.

juicio-cuadernos (1) Más de 80 imputados, entre funcionarios y empresarios, tiene la causa de los Cuadernos.

“Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadio… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”, cuestionó.

En el cierre de su mensaje, la exmandataria volvió a denunciar la inexistencia de un Estado de derecho y comparó el presente económico con el de años anteriores: “Mientras tanto, y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday. Sí, así como lo leés… puesto número uno en compras de Mercado Libre”.

“Pensar que en 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones. Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… o papel higiénico”, concluyó.