Cristina Kirchner recibió a un grupo de economistas y analizaron un plan de desarrollo para el país

“No es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción, que será presentada ante el Partido Justicialista para su apertura y discusión”, agregó.

En el mismo mensaje, Cristina Kirchner consideró que “la Argentina enfrenta una encrucijada histórica”, signada por tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales. “En este contexto urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión. Creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica, es una crisis de proyecto de país”, sostuvo.

Los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Anastasia Daicich . Fue directora de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Economía. Licenciada en Economía (UBA), posee una especialización y maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO) y una maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona.

. Fue directora de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Economía. Licenciada en Economía (UBA), posee una especialización y maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO) y una maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona. Jorge Carrera . Doctor en Investigaciones en Economía por la Universitá degli Studi di Pavía (Italia). Contador y licenciado en Economía por la UBA, fue vicepresidente segundo del BCRA y ocupó diversos cargos técnicos en la entidad. También fue vicedirector del CEI, consultor internacional, profesor universitario e investigador del Conicet.

. Doctor en Investigaciones en Economía por la Universitá degli Studi di Pavía (Italia). Contador y licenciado en Economía por la UBA, fue vicepresidente segundo del BCRA y ocupó diversos cargos técnicos en la entidad. También fue vicedirector del CEI, consultor internacional, profesor universitario e investigador del Conicet. Valentina Castro . Socióloga y estudiante de la Maestría en Economía Política (FLACSO). Es columnista económica en una emisora nacional y docente en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

. Socióloga y estudiante de la Maestría en Economía Política (FLACSO). Es columnista económica en una emisora nacional y docente en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Emiliano Estrada . Economista y diputado nacional por Salta. Fue subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior y ministro de Economía de Salta entre 2017 y 2019.

. Economista y diputado nacional por Salta. Fue subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior y ministro de Economía de Salta entre 2017 y 2019. Martín Pollera . Economista formado en la UNLP. Fue secretario de Comercio durante la gestión de Silvina Batakis y ocupó cargos en el Ministerio del Interior. También fue funcionario en Florencio Varela.

. Economista formado en la UNLP. Fue secretario de Comercio durante la gestión de Silvina Batakis y ocupó cargos en el Ministerio del Interior. También fue funcionario en Florencio Varela. Mercedes D’Alessandro . Exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Fundadora de Economía Femini(s)ta, docente e investigadora en distintas universidades nacionales.

. Exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Fundadora de Economía Femini(s)ta, docente e investigadora en distintas universidades nacionales. Juan Pablo Futten . Contador especializado en tributación. Docente en la UBA, asesoró al Senado en materia fiscal y trabaja como profesional independiente.

. Contador especializado en tributación. Docente en la UBA, asesoró al Senado en materia fiscal y trabaja como profesional independiente. Fernando Ausas . Economista (UBA). Fue director general de Asuntos Financieros Contables en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y coordina el área de Análisis Económico en la consultora Analogías.

. Economista (UBA). Fue director general de Asuntos Financieros Contables en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y coordina el área de Análisis Económico en la consultora Analogías. Pablo Manzanelli. Doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología por la UBA y magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador del Conicet, docente en FLACSO y la UNQ, e integrante del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

El Día del Militante es una conmemoración del Partido Justicialista que recuerda el 17 de noviembre de 1972, fecha en la que el general Juan Domingo Perón regresó al país tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado de septiembre de 1955 conocido como la “Revolución Libertadora”.

Fuentes: Red X, A24.com y Archivo Diario UNO.