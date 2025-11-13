Suman audiencias en la causa de los cuadernos y Cristina Kirchner denunció extorsiones a imputados

Las indagatorias en la causa de los cuadernos se realizarán en la sala de planta baja del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, donde estarán presentes los acusados, sus defensas, los jueces, la fiscalía, la querella y el público.

El sistema será bimodal, con la participación remota de otras partes del proceso a través de la plataforma Zoom.

En el expediente hay 86 imputados, en su mayoría empresarios acusados de pagar sobornos (cohecho activo), además de alrededor de un centenar de abogados defensores.

carlos-stornelli-fiscal.jpeg Cristina Kirchner apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli.

Cristina denunció “torturas” y persecución política

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este jueves que algunos de los imputados arrepentidos en la causa Cuadernos fueron “extorsionados” y “torturados”, y apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber actuado con “métodos de persecución política propios de las dictaduras”.

“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’”, sostuvo Cristina Kirchner en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. Según señaló, testimonios recientes indicarían que algunos detenidos fueron sometidos a lo que calificó como “tortura blanca”.

En otro tramo de su publicación, acusó a Stornelli de ser “el que escribió el guion que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación”.

Recordó además que el fiscal fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque luego resultó sobreseído por la Corte Suprema, a la que se refirió como “la Corte de los Tres”.

Cristina Fernández también vinculó la reapertura del juicio con un intento del Gobierno de distraer la atención pública frente a la situación económica. “La reapertura acelerada de la causa de Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia. Es agenda judicial para la distracción: si no hay pan, que haya circo”, escribió.

Finalmente, la exmandataria cuestionó la política económica del presidente Javier Milei, al sostener que la inflación del 2,3% difundida por el INDEC “se encuentra en alza” y que, anualizada, alcanza el 27,6%.

Comparó esos datos con los de su gestión y afirmó que, en 2015, “los salarios y jubilaciones eran los más altos de América Latina” y que “no se le debía un solo dólar al FMI”.