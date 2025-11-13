Gobernadores de la "Mesa del Cobre" confluyen en Mendoza para debatir el futuro minero

La actividad que comenzó hace algunos días en Buenos Aires y finaliza en Mendoza se da en un momento en que la Legislatura debate la ratificación legislativa de un proyecto de mediana escala para la explotación cuprífera en Uspallata respetando la ley 7.722, una iniciativa denominada PSJ Cobre Mendocino.

mesa del cobre gobernadores cornejo latorre.jpg Los gobernadores de la "Mesa del Cobre" se reunirán en Mendoza para hablar de la actualidad de los minerales críticos y conectar con inversores.

El CEO de PSJ, Fabián Gregorio, dijo hace unos días a la Revista Forbes que está próximo a anunciarse el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) por 560 millones de dólares.

Durante la jornada, el Toronto Stock Exchange (TSX), junto al Banco Macro, Banco Galicia, EY y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), presentarán las oportunidades de inversión y los marcos regulatorios que la Argentina busca consolidar para atraer capitales al sector.

También participarán embajadores de Suecia, India, Canadá y representantes de la Unión Europea, reforzando la proyección internacional del país en el escenario de los minerales críticos.

Mendoza, minería e inversión

El cierre del encuentro será con una jornada de networking en bodegas mendocinas, bajo el lema “Mines & Wines”, que combinará la promoción de inversiones con la identidad vitivinícola local.

Con esta agenda, la Argentina busca consolidar su posición como actor clave en la transición energética global, apostando por la minería responsable y el fortalecimiento de su infraestructura financiera.

Un debate global sobre los minerales del futuro

El “Finance Day & TSX Roadshow” se enmarca en el Argentina Critical Minerals Summit 2025, que tiene lugar esta semana en Buenos Aires y Mendoza, considerado el encuentro más importante de la región sobre litio, cobre y energías limpias.

Organizado por IN-VR y el Toronto Stock Exchange, el foro reúne a gobernadores, empresas mineras, fondos de inversión y organismos internacionales con el objetivo de debatir el futuro del sector y fortalecer las alianzas estratégicas con los mercados globales.