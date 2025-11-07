Lo Presti confirmó una inversión de más de $3.000 millones en Uspallata para el ciclo de la minería

Presentación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Occidental Presentación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura. Foto: Legislatura de Mendoza

Uspallata, preparada para el nuevo ciclo productivo

El intendente explicó que la villa cuenta con capacidad instalada en hotelería y servicios para recibir a los equipos y trabajadores vinculados al montaje del campamento minero.

En paralelo, se fortalecen los programas de formación técnica y profesional, en articulación con PSJ, la Dirección General de Escuelas y la Universidad Nacional de Cuyo, con el propósito de que los puestos laborales generados por la minería sean ocupados por vecinos de la zona.

Lo Presti subrayó que el proyecto PSJ, actualmente en tratamiento legislativo, representa “una oportunidad inédita para Mendoza”, y reafirmó que la gestión local acompaña una minería sustentable, con estándares modernos y en armonía con otras actividades económicas.

Capacitación, empleo y desarrollo local

Según las estimaciones oficiales, PSJ Cobre Mendocino podría generar unos 5.000 empleos directos e indirectos durante sus distintas fases.

Para acompañar este proceso, el municipio impulsa cursos de formación para los sectores minero, turístico y emprendedor, además de programas específicos como “Mujeres de Acero”, desarrollado junto al Ministerio de Producción y Asinmet.

Asimismo, se avanza en la creación de talleres textiles y en el fomento del emprendedurismo local, con el objetivo de que los servicios que demande la minería sean provistos por empresas y trabajadores de Uspallata y Las Heras.

Inversión y futuro

El intendente adelantó que los fondos provenientes de las futuras regalías mineras, actualmente en debate legislativo, se destinarán a obras de infraestructura y mejora de servicios públicos.

“Queremos que los recursos que genere la minería se traduzcan en más asfalto, luz, agua y calidad de vida para los vecinos”, señaló.

Con una mirada de largo plazo, Lo Presti reafirmó el compromiso de Las Heras con un modelo de crecimiento equilibrado, que integre desarrollo económico y sostenibilidad: “Nos preparamos para una minería responsable, en equilibrio con el turismo, la agricultura y las energías limpias. Ese es el norte de una Mendoza que progresa con trabajo y planificación”.