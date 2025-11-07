Lo Presti confirmó una inversión de más de $3.000 millones en Uspallata para el ciclo de la minería

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, presentó un balance de las obras estratégicas que se ejecutan en Uspallata, donde se invierten más de $3.000 millones en infraestructura clave para acompañar el crecimiento del distrito, en cuyo territorio se proyecta el desarrollo del yacimiento PSJ Cobre Mendocino.
Entre los principales avances, el jefe comunal destacó la pavimentación de más de 10.000 metros cuadrados de asfalto en el casco céntrico, la electrificación de barrios que beneficiará a más de 500 familias —entre ellos Altos Verdes— y una agenda de capacitaciones profesionales orientada a preparar mano de obra local ante las nuevas oportunidades laborales que generará la minería.
“Estamos planificando el crecimiento de Uspallata con una visión integral: minería, turismo, agricultura y energías limpias. Las Heras es el modelo de desarrollo que quiere la provincia y nosotros lo tenemos acá”, expresó Lo Presti.
Uspallata, preparada para el nuevo ciclo productivo
El intendente explicó que la villa cuenta con capacidad instalada en hotelería y servicios para recibir a los equipos y trabajadores vinculados al montaje del campamento minero.
En paralelo, se fortalecen los programas de formación técnica y profesional, en articulación con PSJ, la Dirección General de Escuelas y la Universidad Nacional de Cuyo, con el propósito de que los puestos laborales generados por la minería sean ocupados por vecinos de la zona.
Lo Presti subrayó que el proyecto PSJ, actualmente en tratamiento legislativo, representa “una oportunidad inédita para Mendoza”, y reafirmó que la gestión local acompaña una minería sustentable, con estándares modernos y en armonía con otras actividades económicas.
Capacitación, empleo y desarrollo local
Según las estimaciones oficiales, PSJ Cobre Mendocino podría generar unos 5.000 empleos directos e indirectos durante sus distintas fases.
Para acompañar este proceso, el municipio impulsa cursos de formación para los sectores minero, turístico y emprendedor, además de programas específicos como “Mujeres de Acero”, desarrollado junto al Ministerio de Producción y Asinmet.
Asimismo, se avanza en la creación de talleres textiles y en el fomento del emprendedurismo local, con el objetivo de que los servicios que demande la minería sean provistos por empresas y trabajadores de Uspallata y Las Heras.
Inversión y futuro
El intendente adelantó que los fondos provenientes de las futuras regalías mineras, actualmente en debate legislativo, se destinarán a obras de infraestructura y mejora de servicios públicos.
“Queremos que los recursos que genere la minería se traduzcan en más asfalto, luz, agua y calidad de vida para los vecinos”, señaló.
Con una mirada de largo plazo, Lo Presti reafirmó el compromiso de Las Heras con un modelo de crecimiento equilibrado, que integre desarrollo económico y sostenibilidad: “Nos preparamos para una minería responsable, en equilibrio con el turismo, la agricultura y las energías limpias. Ese es el norte de una Mendoza que progresa con trabajo y planificación”.