La Policía detuvo este jueves a un hombre de 35 años cuando desarmaba un auto robado en una vivienda de Godoy Cruz. El sospechoso fue ubicado por la División de Sustracción de Automotores en la casa donde tenía uno de los autos que había sido robado anteriormente en Guaymallén.
Cayó in fraganti desarmando un auto robado y quiso escapar por los techos en Godoy Cruz
La Policía detuvo a un hombre de 35 años en el barrio Alicia Moreau de Justo. Secuestraron un VW Track que estaba siendo desmantelado para comercializar las piezas
Durante el operativo, realizado en el barrio Alicia Moreau de Justo, el sospechoso intentó escapar por los techos de las viviendas vecinas, pero fue interceptado de inmediato y aprehendido por los efectivos.
En el allanamiento secuestraron un Volkswagen Track, que presentaba faltantes de piezas mecánicas y autopartes, lo que confirma que estaba siendo desmantelado para su comercialización ilícita.
El detenido fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén 1 y la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que avanzan con las investigaciones.
Un menor de edad fue detenido en un robo en el Parque Central
Dos jóvenes de 18 y 15 años fueron detenidos tras robarle a un menor de edad en el Parque Central. Los sospechosos intentaron escapar por calles San Martín y Lavalle mientras eran seguidos por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Siguiendo las indicaciones de los operadores, el personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) Capital los pudo interceptar a las pocas cuadras.
Un hombre de 24 años con antecedentes penales circulaba con un arma
Un delincuente de 24 años fue detenido en calle Maure y Solá, de Guaymallén, cuando intentaba escapar de un control policial armado con una pistola calibre 22.
Durante la persecución, el sospechoso ingresó a una casa de calle Maure y arrojó el arma sobre el techo.
Con autorización de la dueña de la vivienda, los efectivos policiales ingresaron y levantaron la pistola. El hombre fue detenido por otros policías que participaban en el intento de escape del delincuente.
Una vez aprehendido, los policías lo identificaron y descubrieron que tenía tres antecedentes penales: portación ilegítima de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego y un robo simple en concurso real con violación de domicilio.