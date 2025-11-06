ANSES sorprendió al revelar la fecha del pago de aguinaldo a jubilados y pensionados

Vale recordar que el aguinaldo es el 50% de los ingresos mensuales y ANSES lo paga en diciembre, lo que provoca que el último mes del año sea el de mayor ingresos para todos aquellos que lo reciben.
No obstante, la duda de muchos beneficiarios de ANSES pasa por quiénes van a recibir el aguinaldo en diciembre.
Quiénes van a cobrar el aguinaldo que paga ANSES
Desde ANSES explicaron que el aguinaldo no se paga a todos los beneficiarios del organismo, sino que será recibido solamente por:
- Jubilados
- Pensionados
Actualmente, la jubilación mínima está en alrededor de $333.000 y se espera que en diciembre haya un aumento que esté cercano al 2%, según los informes de consultoras privadas sobre la inflación de octubre, que es la que determinará este incremento de ANSES. Esto significa que el aguinaldo será la mitad de los haberes que pague el organismo en el último mes del año.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que el bono que ANSES paga todos los meses a jubilados y pensionados no se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo, sino que se toma solo la jubilación mínima.
Fechas de pago de aguinaldo de ANSES a jubilados y pensionados
En diciembre, ANSES confirmó que el pago no será igual que en el resto de los meses, ya que se busca que todos los jubilados y pensionados hayan cobrado antes de las fiestas de fin de año. Además, se reveló que el pago del aguinaldo tendrá lugar en la misma fecha que los haberes:
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes mínimos:
- DNI 0: 9 de diciembre
- DNI 1: 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores:
- DNI 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI 8 y 9: 23 de diciembre