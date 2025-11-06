Inicio Sociedad ANSES
ANSES sorprendió al revelar la fecha del pago de aguinaldo a jubilados y pensionados

ANSES dio a conocer la fecha de pago del aguinaldo a jubilados y pensionados. Todos los detalles sobre este pago extra

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES sorprendió al revelar la fecha del pago de aguinaldo a jubilados y pensionados

ANSES sorprendió al revelar la fecha del pago de aguinaldo a jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre habrá pago de aguinaldo y dio a conocer quiénes lo van a recibir. Asimismo, también reveló las fechas de pago.

Vale recordar que el aguinaldo es el 50% de los ingresos mensuales y ANSES lo paga en diciembre, lo que provoca que el último mes del año sea el de mayor ingresos para todos aquellos que lo reciben.

No obstante, la duda de muchos beneficiarios de ANSES pasa por quiénes van a recibir el aguinaldo en diciembre.

anses (2)
ANSES confirm&oacute; las fechas de pago del aguinaldo.

ANSES confirmó las fechas de pago del aguinaldo.

Quiénes van a cobrar el aguinaldo que paga ANSES

Desde ANSES explicaron que el aguinaldo no se paga a todos los beneficiarios del organismo, sino que será recibido solamente por:

  • Jubilados
  • Pensionados

Actualmente, la jubilación mínima está en alrededor de $333.000 y se espera que en diciembre haya un aumento que esté cercano al 2%, según los informes de consultoras privadas sobre la inflación de octubre, que es la que determinará este incremento de ANSES. Esto significa que el aguinaldo será la mitad de los haberes que pague el organismo en el último mes del año.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que el bono que ANSES paga todos los meses a jubilados y pensionados no se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo, sino que se toma solo la jubilación mínima.

anses, jubilados (3)
Los jubilados y pensionados van a cobrar aguinaldo en diciembre.

Los jubilados y pensionados van a cobrar aguinaldo en diciembre.

Fechas de pago de aguinaldo de ANSES a jubilados y pensionados

En diciembre, ANSES confirmó que el pago no será igual que en el resto de los meses, ya que se busca que todos los jubilados y pensionados hayan cobrado antes de las fiestas de fin de año. Además, se reveló que el pago del aguinaldo tendrá lugar en la misma fecha que los haberes:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

  • DNI 0: 9 de diciembre
  • DNI 1: 10 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores:

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

