ANSES oficializó los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones familiares desde noviembre

La medida, vigente desde marzo de 2024, mantiene la actualización mensual del bono complementario, una política que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, el haber máximo se eleva a $2.241.349,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $266.468,31, también con derecho al refuerzo de $70.000. Las Pensiones No Contributivas (PNC), por su parte, aumentan a $233.252

Asignaciones familiares actualizadas

El aumento también alcanza a las asignaciones familiares, que se ajustan bajo el mismo índice. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se fija en $119.691, y se actualizan además los valores por nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual, con montos diferenciados según zona geográfica.

Entre los principales valores: