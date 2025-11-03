ANSES sorprendió con todas las fechas de pago de noviembre y un nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de noviembre para cada uno de sus beneficiarios, entre los que se encuentran los jubilados y los titulares de asignaciones sociales y familiares.
Asimismo, desde ANSES también recordaron que los haberes y las asignaciones llegarán en noviembre con un aumento del 2,08%, producto de la inflación registrada durante el mes de octubre.
Vale recordar que el calendario de pago de noviembre se verá afectado por el día no laborable del viernes 21 de noviembre y por el feriado del lunes 24 de noviembre. Durante esos dos días no habrá actividad bancaria, por lo que ANSES no depositará durante esos días, ni tampoco atenderá al público de manera presencial.
ANSES: Fechas de Pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre
ANSES: Fechas de Pago de Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
ANSES: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Tarjeta Alimentar
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
ANSES Fechas de Pago: Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
ANSES: Fechas de Pago Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
ANSES: Cuándo Cobro Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Fechas de pago Prestación por Desempleo (Plan 1)
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Cuándo cobro ANSES: Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
Cuándo cobro Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de noviembre al 10 de diciembre.