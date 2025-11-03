ANSES sorprendió con todas las fechas de pago de noviembre y un nuevo aumento

Asimismo, desde ANSES también recordaron que los haberes y las asignaciones llegarán en noviembre con un aumento del 2,08%, producto de la inflación registrada durante el mes de octubre.

Vale recordar que el calendario de pago de noviembre se verá afectado por el día no laborable del viernes 21 de noviembre y por el feriado del lunes 24 de noviembre. Durante esos dos días no habrá actividad bancaria, por lo que ANSES no depositará durante esos días, ni tampoco atenderá al público de manera presencial.