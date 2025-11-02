ANSES: quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre

Además, siguen recibiendo sus montos los titulares de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas que vienen del calendario del mes pasado.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

anses (6) La ANSES es un ente descentralizado de la administración pública nacional de Argentina dependiente del Ministerio de Capital Humano que gestiona las prestaciones de seguridad social.

ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 para esta semana

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en noviembre 2025 (mes a cobrar octubre)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de noviembre de 2025

Pagos pendientes de octubre 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas