ANSES: quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará en la primera semana del mes con los primeros depósitos del calendario de pagos de noviembre de 2025 y los que continúan del mes anterior. ¿Quiénes cobran del lunes 3 al viernes 7?
ANSES comenzará a pagarles a los beneficiarios de la ayuda económica correspondiente al programa Desempleo Plan 2 (a cobrar el mes de octubre). Y, por otro lado, hasta el 10 inclusive se terminarán de realizar los depósitos de aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son de octubre.
Quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre según ANSES
Según el calendario de pagos de noviembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los beneficiarios de la ayuda económica Desempleo Plan 2 para todas las terminaciones de DNI, correspondiente al pago de octubre.
Además, siguen recibiendo sus montos los titulares de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas que vienen del calendario del mes pasado.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 para esta semana
Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en noviembre 2025 (mes a cobrar octubre)
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de noviembre de 2025
Pagos pendientes de octubre 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de octubre al 10 de noviembre de 2025
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025