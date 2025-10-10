Cuándo y cuánto se paga por la Tarjeta Alimentar en octubre

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

En lo que respecta al monto de cobro, ANSES reveló que pagará las mensualidades con un aumento del 1.88%. Todas sus prestaciones tendrán el mismo incremento en sus haberes de octubre, aunque exclusivamente los titulares de AUH, recibirán un monto menor al anunciado, teniendo un descuento del 20%.

ANSES-cuánto-se-cobra-de-Tarjeta-Alimentar-con-el-aumento-del-8.57%-1.jpg La Tarjeta Alimentar se paga a la vez de los haberes de ANSES.

Con el porcentaje de aumento ya confirmado por ANSES, el monto para AUH pasará a ser de $117.274,67, y AUH con discapacidad será de $381.865,15. En cambio, por AUE se pagará $93.801.

ANSES y Tarjeta Alimentar: cuándo y cuánto paga

La Tarjeta Alimentar es un bono que ANSES acredita a los titulares de AUH y AUE, con el objetivo de reforzar los haberes, y poder acceder a alimentos considerados vitales para sus hijos. Es por esto mismo que este refuerzo económico varía de acuerdo a la cantidad de hijos del beneficiario.

ANSES contempla a niños entre los 3 meses y los 17 años, para tenerlos en cuenta a la hora de pagar la Tarjeta Alimentar. Este bono se acredita de manera mensual y se suma a los haberes al momento del pago.

El problema que acongoja a los titulares de AUH y AUE, en relación con la Tarjeta Alimentar, es que este bono lleva más de un año sin recibir un aumento. Lamentablemente, en octubre esto se replica.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre: