ANSES y AUH: cuánto paga por la Tarjeta Alimentar en octubre

ANSES: calendario de pago oficial para AUH en octubre y cuánto cobra

Luego de toda la especulación que giró en torno a los cambios en el calendario de pago de ANSES en octubre, finalmente quedaron oficializadas las fechas para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Hay que recordar que, por el cambio del feriado del 12 de octubre y su traslado al viernes 10, ANSES modificó el calendario de pago, y esto implicó un retraso por completo en las fechas de cada beneficiario social. Habrá que estar atento, porque en noviembre ocurrirá algo similar.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

auh anses (12).jpg Las mensualidades de ANSES llegan con un aumento menor al de septiembre.

En lo que respecta al monto de cobro, ANSES reveló que pagará las mensualidades con un aumento del 1.87%, en todas las prestaciones por igual. Hay que recordar que en el caso de los titulares de AUH, su prestación sufre un descuento del 20%, el cual termina conformando la Libreta AUH.

Con el porcentaje de aumento ya confirmado por ANSES, el monto para AUH pasará a ser de $117.274,67, y AUH con discapacidad será de $381.865,15.

ANSES oficializó el monto de la Tarjeta Alimentar

Luego de tanta especulación a partir del posible aumento que podría recibir el bono de la Tarjeta Alimentar, ANSES oficializó el monto final que recibirá cada beneficiario de AUH. Esta confirmación, llegó de la mano de una mala noticia para estos titulares de prestación.

A más de un año del último aumento de la Tarjeta Alimentar, ANSES informó que el bono que está regido por el Ministerio de Capital Humano no tendrá actualización. Esto estira aún el tiempo que los beneficiarios de AUH siguen sin recibir un incremento en este refuerzo.

auh, anses.webp Ya son más de 12 meses desde que la Tarjeta Alimentar recibió el último aumento.

La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Este bono aumenta por cantidad de hijos, y contempla a niños de entre 3 meses de edad y 17 años.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre: