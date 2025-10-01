De qué se trata la compensación económica de ANSES

Esta compensación económica de ANSES tiene como destinatarios a todos aquellos jubilados y pensionados que cobran la mínima o apenas por encima de esta.

Desde el gobierno de Javier Milei señalaron que es de $70.000 y que se comenzará a pagar este miércoles 8 de octubre, según la terminación del DNI.

Asimismo, desde ANSES manifestaron que se trata de una ayuda económica que permitirá que no decaiga el poder adquisitivo y agregaron que se mantendrá hasta fin de año. En ese sentido, se espera que en el 2026 se siga pagando, pero con un monto superior.

ANSES: montos a cobrar por jubilados y pensionados con la compensación económica

Con esta ayuda económica, los montos que ANSES pagará a jubilados y pensionados son los siguientes:

Jubilados que cobran la mínima: $ 326.298,38 . También reciben bono de $ 70.000.

. También reciben bono de $ 70.000. Jubilados que cobran la máxima: $ 2.195.679,22 .

. Prestación Básica Universal (PBU): $ 149.266,62. También reciben bono de $ 70.000.

También reciben bono de $ 70.000. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 261.038,70. También reciben bono de $70.000

jubilados pensionados anses (1)

ANSES: fechas de pago a jubilados y pensionados en octubre 2025

Con los montos a pagar ya confirmados, el calendario de pago de ANSES en octubre, es este:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos