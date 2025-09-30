ANSES confirmó cuánto van a cobrar los jubilados en octubre con bono, aumento y beneficios

Cuánto van a cobrar los jubilados en octubre

Con el incremento del 1,88%, los montos que van a cobrar los jubilados en octubre será el siguiente:

Jubilados que cobran la mínima: $ 326.298,38.

Jubilados que cobran la máxima: $ 2.195.679,22.

Hay que tener en cuenta que aquellos jubilados que cobran la mínima, también van a recibir de parte de ANSES un bono de $ 70.000. En tanto, aquellos que cobren menos de $ 396.298,38, van a recibir una suma proporcional que les permita llegar a esa suma.

anses, jubilados

Los beneficios de ANSES a los jubilados en octubre

ANSES también dio a conocer cuáles son los beneficios que van a tener los jubilados en octubre. Estos se tratan de descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y en algunas de las principales cadenas de supermercados.

Con este programa de beneficios de ANSES, todos los jubilados pueden acceder a un 10% de descuento en supermercados sin tope de reintegro, mientras que en los demás comercios es de hasta $1.000 por compra, aunque no hay límites de operaciones.

No obstante, para acceder a estos beneficios, los jubilados deben parar con la tarjeta de débito con la que cobra cada mes. Además, en el caso de los supermercados, pueden acceder a un 5% más de reintegro si usan la aplicación de BNA+ Modo, manifestaron desde ANSES.